Кав'ярня "Львівські круасани" на 20% збільшила продажі після візиту Анджеліни Джолі. Тепер мережа планує вийти на ринки Польщі та США

Одна з кав'ярень мережі "Львівські круасани", до якої зайшла голлівудська зірка Анджеліна Джолі, різко збільшила продажі після візиту знаменитості — на 20% за два дні. Про це повідомляє власник "Львівських круасанів" Андрій Галицький, передає Forbes.

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Він уже кілька років думав про те, щоб відкрити нові ринки інших країн. Після візиту Джолі, як вважає Галицький, цей задум буде легше втілити у життя.

"У маркетингу, можливо, будемо наголошувати на факті, що Джолі обрала нас, але якщо ми і використовуємо історію для активізації продажів, то прибутки знову ж таки направимо на благодійність", — запевняє Галицький.

При цьому компанія розглядає варіант купівлі прав на згадку про зірку. Мережа "Львівські круасани" вже у 2022 році спробує вийти на польський ринок.

"Львівські круасани" з'являться у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Гдині. Вперше до Польщі мережа зайшла у 2018-му, але за рік закрила некомерційний заклад: помилилися з вибором локації та асортиментом. Наразі хочемо відкрити кілька закладів, щоб диверсифікувати ризики, якщо десь не потрапимо з локацією", – розповів Галицький.

Зазначимо, що, на думку засновниці Franchise Group Мирослави Козачук, після візиту Джолі "Львівським круасанам" буде простіше на ринку Польщі. У перспективі "Львівські круасани" можуть з'явитися і на ринку США.

"Бренди Україна та Джолі — це хороша колаборація, яка дасть потрійний ефект", — вважає Козачук.

Нагадаємо, американська актриса та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі приїхала в Україну 30 квітня. Наперед про її візит не було відомо.