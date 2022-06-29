Мільярдер Бренсон про візит до Києва: Шрами війни незабутні, але я вірю в перемогу українського народу

Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон, 29 червня приїхав в Україну. Він відвідав Гостомель у Київській області, зустрівся із президентом Володимиром Зеленським, а також висловив своє захоплення стійкістю українського народу.

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Про свої враження про поїздку в Україну Бренсон поділився в блозі своєї компанії у Virgin Galactic.

Зазначається, що британський бізнесмен зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, головою МЗС Дмитром Кулебою та групою лідерів українського бізнесу, а також відвідав деякі з місць, які постраждали внаслідок російської агресії.

"Моя головна мета приїзду до Києва полягала в тому, щоб зустрітися та вислухати українців, зрозуміти їхні страхи та побоювання, а також дізнатися, що бізнес у партнерстві з громадянським суспільством та урядами може зробити для найбільш ефективної підтримки України", - розповів Річард Бренсон.

Також він розповів про свої минулі візити до столиці України у 2014 та 2015 роках, назвавши Київ приголомшливим історичним містом, збудованим уздовж берегів величного Дніпра.

"Але шрами війни незабутні в цьому місті особливо в згорілих корпусах житлових будинків, які постраждали від хаотичних російських авіаударів і ракетних обстрілів", - додав він.

Окрім цього, він наголосив на своєму захопленні українцями, які, попри велику трагедію, не занепадають духом.

"У той час як мільйони людей втекли з України в пошуках миру та притулку в сусідніх країнах, багато хто з тих, хто залишився, молодь та люди похилого віку, гуляють аж до настання комендантської години і вулиці не спорожніють. Ми сумуємо за тими, хто був убитий, але емоційне навантаження на живих має бути величезним", - сказав бізнесмен.

Серед усього іншого, Річард Бренсон відвідав місце у столиці, куди в неділю, 26 червня, потрапила ворожа ракета та аеропорт Гостомеля у Київській області, який був обстріляний у перші дні війни.

"Покинувши Україну, потрібен деякий час, щоб обробити шквал вражень. Але те, що потрібно в Україні, мені ясно як ніколи. Я, як і раніше, сподіваюся, що Україна та її чудовий народ здобудуть перемогу і виграють цю війну, взявши під контроль свою територію, свій суверенітет і свій майбутній шлях. Але більше, ніж будь-коли, ми всі повинні об'єднатися та протистояти загрозі, з якою зіштовхнулися Україна та світ", - підсумував він.

Нагадаємо, 30 квітня в Україну приїхала американська актриса та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі. Зокрема, одна з кав'ярень мережі "Львівські круасани", до якої зайшла голлівудська зірка Анджеліна Джолі, різко збільшила продаж після візиту знаменитості — на 20% за два дні.