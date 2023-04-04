Увольнениями не обошлось. Virgin Orbit подала заявление о банкротстве

Аэрокосмическая компания Virgin Orbit Ричарда Брэнсона подала заявление о банкротстве после того, как не смогла обеспечить долгосрочное финансирование, необходимое для возобновления после аварии ракеты в январе. Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на 30 сентября 2022 года компания указала активы на сумму около 243 млн долларов, а общий долг – 153,5 млн долларов.

Однако в январе 2023 миссия компании с первой ракетой, запущенной из Британии, не смогла выйти на орбиту и отправила спутники разведок США и Великобритании в океан.

После аварии ракеты Virgin Orbit пыталась найти новое финансирование. В частности, Reuters сообщало, что техасский инвестор Мэтью Браун вел переговоры о вложениях 200 млн долларов в компанию, однако они провалились.

По состоянию на 3 апреля рыночная стоимость фирмы составила 65 млн долларов, что гораздо меньше, чем более 3 млрд долларов два года назад.

Напомним, что о финансовых проблемах Virgin Orbit уже было известно. С 16 марта компания отправила в вынужденный отпуск почти всех своих сотрудников и практически полностью приостановила работу, назвав это операционной паузой, в то время как искала дополнительные источники средств.

Однако позже фирма решила уволить около 85% персонала, поскольку не смогла привлечь новые инвестиции. После такого шага акции Virgin Orbit значительно упали.