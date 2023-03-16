В космосе стало тесно: Virgin Orbit Ричарда Брэнсона приостанавливает работу и отправляет всех сотрудников в отпуск

Аэрокосмическая компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона с 16 марта отправила в вынужденный отпуск почти всех своих сотрудников и практически полностью приостановила работу.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что исполнительный директор Дэн Харт сказал сотрудникам, что вынужденный простой должен выиграть Virgin Orbit время для завершения нового инвестиционного плана, чтобы помочь компании выйти из финансовых проблем.

Продолжительность отпуска неизвестна, но Харт сказал, что к середине следующей недели сообщит сотрудникам, когда они смогут вернуться к работе.

В заявлении для Reuters компания подтвердила операционную паузу, но не предоставила подробности об отпусках.

В прошлом месяце Virgin Orbit заявила, что расследует неудачу своей миссии в январе по развертыванию девяти малых спутников на нижнюю околоземную орбиту из прибрежного города Ньюки на юго-западе Англии.

Провал миссии стал серьезным ударом для бизнеса и усугубил его финансовый кризис.

"Что касается неудачного запуска спутников с территории Великобритании, наше расследование почти завершено, и наша следующая серийная ракета с необходимыми модификациями находится на завершающей стадии интеграции и испытаний", - заявили в Virgin Orbit.

Как пишет издание, в ходе расширенных торгов акции Virgin Orbit упали на 18,8% до 82 центов за акцию.

Ранее Virgin Orbit сообщала, что операционные убытки за первые три квартала 2022 года составили $149 млн. О четвертом квартале она должна отчитываться 29 марта 2023 года.

Заметим, что в настоящее время три компании активно работают над развитием проектов по полетам человека в космос.

Так, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон летал в космос 11 июля 2021 года. Полет длился около двух часов и закончился успешно. Корабль Unity-22 поднялся на высоту 80 км. Кроме Брэнсона на борту находились два пилота и еще три специалиста.

Конкурент британского миллиардера Джефф Безос летал в космос 20 июля 2021 на корабле New Shepard, построенном его компанией Blue Origin. Полет длился 11 минут.

А 16 сентября 2021 года частная аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту первую полностью гражданскую миссию, отправившуюся в космос без сопровождения профессионалов.

2 марта 2023 года SpaceX запустила на орбиту экипаж из четырех человек, проводящих исследования на Международной космической станции. Кроме того, компания запланировала на март тестовый запуск системы Starship S24, разработанный для транспортировки людей на Марс и возвращения их на Землю. Испытание должно показать, что ракета-носитель сможет поднять транспортное средство, а также подтвердить, что Starship может выполнять беспилотное орбитальное вращение.