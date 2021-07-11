Готовится к запуску космический корабль Virgin Galactic с миллиардером Брэнсоном на борту

Космическая компания американского миллиардера Ричарда Брэнсона F Virgin Galactic перенесла на полтора часа первый в истории запуск своего космоплана с полным экипажем, в состав которого вошел сам бизнесмен.

Как сообщила компания в Twitter, отсрочка объясняется погодными условиями, которые помешали вовремя начать подготовку.

Начало трансляции запуска теперь запланировано на 10:30 утра по восточному времени в США (17:30 по киевскому времени).

Ранее запуск был запланирован изначально на 9:00 утра по местному времени (16:00 по Киеву).

Напомним, если все пойдет по плану и корабль Unity 22 совершит свой суборбитальный полет, то Брэнсон опередит своего конкурента — основателя Amazon Джеффа Безоса, который также в ближайшее время должен отправиться в космический полет.

Как сообщалось, вместе с Безосом на борту корабля New Shepard полетят еще трое пассажиров, в частности, его брат и 82-летняя Уолли Фанк, которая должна была улететь в космос еще в 1960-х годах.

Ожидалось, что Безос станет первым из космических миллиардеров, кто совершит космический полет на своем корабле.

Ранее американская компания Virgin Orbit, входящая в конгломерат Ричарда Брэнсона Virgin Group, осуществила первую коммерческую миссию своей малой ракеты, предназначенной для запуска спутников.