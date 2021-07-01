Первая миссия: Virgin Orbit вывела в космос ракету LauncherOne со спутниками на борту

Американская компания Virgin Orbit, входящая в конгломерат Ричарда Брэнсона Virgin Group, осуществила первую коммерческую миссию своей малой ракеты, предназначенной для запуска спутников.

Первый коммерческий запуск предусматривает выведение на орбиту семи спутников из трех разных стран, сообщает The Verge.

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Запуск ракеты со спутниками осуществлялся с модифицированного самолёта Boeing 747 компании Virgin Orbit. В частности, самолет осуществил взлет с базы Mojave Air and Space Port и примерно через час после взлета осуществил сброс ракеты, закрепленной под его левым крылом.

Для этого самолету потребовалось достичь заданной высоты и целевого местоположения. После отсоединения ракеты LauncherOne она активировала собственный двигатель и устремилась в космос.

Указано, что сброс ракеты планово произошел над Тихим океаном. Затем она вышла за пределы атмосферы Земли, где приступила к разворачиванию спутников: военного спутника Нидерландов, трех крошечных спутников программы испытаний Пентагона и первых спутников для группировки построения изображений SatRevolution.

Первая коммерческая миссия Virgin Orbit называется Tubular Bells: Part One. Компания утверждает, что она уже подписала много контрактов и в 2022 году у нее будет плотный график запусков.

Примечательно, что для запуска своих ракет в космос Virgin Orbit использует не традиционную стартовую площадку, а модифицированный самолет Boeing 747, запуск ракетного двигателя происходит на высоте более 10 км.

Известно, что компания потратила годы на разработку этого метода запуска ракет с воздуха, а с 2018 года компания проводила все более сложные летные испытания. Но первый полноценный тест возможностей компании по запуску ракет в мае 2020 года закончился неудачей. Самолет поднялся в воздух в соответствии с планом, ракета была сброшена и активировался ее главный двигатель. Но из-за поломки в системе топливопровода тот запуск завершился провалом. После той неудачи компания внесла изменения в систему подачи топлива и с мая провела "огромное количество испытаний", несмотря на пандемию.

В начале 2021 года компания провела успешный тестовый запуск и вывела на орбиту 10 малых спутников для NASA. Космическое агентство поручило компании доставить в космос спутники различных университетов. Они были предназначены для выполнения различных миссий, от уборки космического мусора до практического осмотра и обслуживания других космических аппаратов и проведения наблюдений за погодой.

Напомним, 7 июня американский миллиардер, основатель и глава интернет-компании Amazon Джефф Безос заявил, что вместе со своим братом Марком 20 июля 2021 года отправится в космос в рамках первого полета человека, запущенного его же аэрокосмической компанией Blue Origin.

Вскоре Blue Origin продала на аукционе билет на полет в космос на корабле New Shepard за $28 млн.