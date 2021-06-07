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В мире 1 час назад

"Мечтал с пяти лет": Безос назвал дату своего полета в космос

Еще одно место в капсуле аппарата New Shepard продается на аукционе, который завершится 12 июня

Джефф Безос. Фото: GettyImages Джефф Безос. Фото: GettyImages
Джефф Безос. Фото: GettyImages

Американский миллиардер, основатель и глава интернет-компании Amazon Джефф Безос заявил, что вместе со своим братом Марком отправится в космос в рамках первого полета человека, запущенного его же аэрокосмической компанией Blue Origin. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом", — написал он, опубликовав видео, анонсирующее полет.

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Еще одно место в капсуле аппарата New Shepard продается на аукционе, который завершится 12 июня. Ставки, согласно сайту Blue Origin, уже достигли уровня 2,8 млн долларов. Приниматься они будут до 10 июня.

Blue Origin собирается отправить своих пассажиров на высоту более 100 км над поверхностью Земли, что позволит им в течение нескольких минут испытать невесомость. Шестиместная капсула вернется на Землю с использованием парашютов. Весь полет должен занять около 11 минут. Ранее компания уже отправляла New Shepard в космос в тестовом режиме около 15 раз.

Первый пилотируемый полет Blue Origin должен состояться всего через две недели после того, как 57-летний Безос планирует уйти с поста гендиректора Amazon. В конце мая он объявил, что последним днем его работы будет 5 июля, после чего он станет исполнительным председателем Amazon, чтобы, как ожидается, уделять больше времени другим проектам, в том числе Blue Origin.

Напомним, в начале мая сообщалось, что Безос продал часть своих акций Amazon на 2,5 млрд долларов: этим деньги пойдут на развитие Blue Origin.

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