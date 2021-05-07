Безос продал акций Amazon на $2,5 млрд: деньги пойдут на развитие Blue Origin

Около 739 тысяч акций Amazon на общую сумму около $2,5 млрд продал на этой неделе основатель компании Джефф Безос.

Об этом со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США сообщает Bloomberg.

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Указано, что это первая большая продажа акций Безосом в 2021 году.

Более того, согласно отдельной заявке, он планирует продать еще 2 млн акций.

По данный агентства, привлеченные деньги пойдут на развитие аэрокосмической компании Blue Origin.

Как известно, Безос — самый богатый человек мира. Сейчас он продолжает удерживать более 10% акций Amazon, которые являются основным источником его состояния в $191,3 млрд (по данным Bloomberg Billionaires Index).

Ранее в Blue Origin заявили, что 20 июля 2021 года запустят экипаж на борту своей ракетно-капсульной системы New Shepard.

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Напомним, 15 апреля Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило, что выбрало SpaceX для продолжения работы над созданием системы посадки астронавтов на лунную поверхность (human landing system, HLS). В частности, для безопасного вывода выбрали супертяжелую ракету-носитель Starship.

Уже через две недели после победы SpaceX в отборе, Blue Origin подала жалобу на 50 страниц (по некоторым данным на 175 страниц). В частности, компания обвинила NASA в неправильной оценке некоторых деталей своего предложения относительно своего посадочного аппарата Blue Moon, который разрабатывают совместно с командой известных космических и оборонных подрядчиков (известная как National Team).

Решение NASA в компании Джеффа Безоса назвали "рискованным" и "ошибочным".

Впоследствии NASA приостановило соглашение со SpaceX на $3 млрд по высадке людей на Луну.