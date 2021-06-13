Неизвестный покупатель приобрел билет на полет в космос с Джеффом Безосом за $28 млн

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin, которую создал основатель корпорации Amazon Джефф Безос, продала на аукционе билет на полет в космос на корабле New Shepard за $28 млн.

В компании отмечают, что для участия в торгах зарегистрировались около 7,6 тысяч человек из 159 стран. Однако, при этом, имя покупателя компания не назвала, его обещают объявить в течение нескольких недель после завершения аукциона.

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Все деньги от продажи билета будут переданы в фонд Club for the Future.

Эта организация создана Blue Origin в 2019 году для поощрения молодых людей строить карьеру в технических областях и способствовать развитию космонавтики.

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20 июля Blue Origin планирует провести свой первый суборбитальный обзорный полет для космических туристов на корабле New Shepard.

В нем примут участие Джефф Безос и его брат Марк. Кроме них и человека, купившего билет на аукционе, на корабле будет еще один турист, но его имя пока неизвестно.

Напомним, в начале июня американский миллиардер, основатель и глава интернет-компании Amazon Джефф Безос заявил, что вместе со своим братом Марком отправится в космос в рамках первого полета человека, запущенного его же аэрокосмической компанией Blue Origin.

В начале мая сообщалось, что Безос продал часть своих акций Amazon на 2,5 млрд долларов: этим деньги пойдут на развитие Blue Origin.