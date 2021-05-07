Компания Blue Origin Безоса обещает запустить туристический полет в космос летом 2021 года

Компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin заявляет, что 20 июля 2021 года запустит экипаж на борту своей ракетно-капсульной системы New Shepard.

Об этом сообщается на странице Blue Origin в Twitter.

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Указано, что среди космонавтов, вероятно, будет и персонал компании, но одно место есть на онлайн-аукционе.

В то же время пока неизвестно, будет ли сам Безос лететь 20 июля.

Известно, что полеты New Shepard предназначены для перевозки пассажиров по прямой вверх-вниз, которая на короткое время превышает 100 км над уровнем моря. Речь идет о так называемой линии Кармана, которая является условной границей между атмосферой Земли и космосом.

New Shepard высотой 18 м и шириной 4 м является многоразовым космическим аппаратом. Бустерная установка поднимает герметичное пассажирское судно на высоту примерно 76 км.

Дополнительный импульс преподносит капсулу вверх в космос, перед тем как она опустится на землю под тремя парашютами. Ракета-носитель также возвращается домой.

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Напомним, 15 апреля Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило, что выбрало SpaceX для продолжения работы над созданием системы посадки астронавтов на лунную поверхность (human landing system, HLS). В частности, для безопасного вывода выбрали супертяжелую ракету-носитель Starship.

Уже через две недели после победы SpaceX в отборе, Blue Origin подала жалобу на 50 страниц (по некоторым данным на 175 страниц). В частности, компания обвинила NASA в неправильной оценке некоторых деталей своего предложения относительно своего посадочного аппарата Blue Moon, который разрабатывают совместно с командой известных космических и оборонных подрядчиков (известная как National Team).

Решение NASA в компании Джеффа Безоса назвали "рискованным" и "ошибочным".

Впоследствии NASA приостановило соглашение со SpaceX на $3 млрд по высадке людей на Луну.