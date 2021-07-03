Безос решил лететь в космос с 82-летней американской летчицей

Глава и основатель компании Amazon и богатейший человек планеты Джефф Безос пригласил полететь с ним в космос 82-летнюю американскую летчицу Уолли Фанк. Об этом миллиардер сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

По словам Безоса, Фанк была одной из лучших в программе подготовки женщин-астронавтов в 1960-х годах для полетов по первой пилотируемой космической программе США "Меркурий-13".

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"Никто не ждал дольше нее. Несмотря на завершение подготовки, программа была отменена, и никто из 13 женщин не полетел в космос. Пришло время. Добро пожаловать в команду, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля в качестве почетного гостя", — написал Безос.

В ответ на пост бизнесмена престарелая летчица не скрывала своего восхищения.

"Что я могу сказать. Это лучшее, что случалось со мной в жизни!", — прокомментировала Уолли Фанк сообщение Безоса.

После отмены программы NASA Фанк работала летным инструктором, а затем стала первой женщиной-следователем Федерального управления гражданской авиации (FAA) и занималась расследованием авиакатастроф.

Напомним, 7 июня американский миллиардер, основатель и глава интернет-компании Amazon Джефф Безос заявил, что вместе со своим братом Марком 20 июля 2021 года отправится в космос в рамках первого полета человека, запущенного его же аэрокосмической компанией Blue Origin.

В начале мая сообщалось, что Безос продал часть своих акций Amazon на 2,5 млрд долларов: этим деньги пойдут на развитие Blue Origin.