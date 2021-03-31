Королевский звездолет из "Звездных войн": Virgin Galactic показала новый космолет (ВИДЕО)

Компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона, которая собирается отправлять людей в туристические суборбитальные полеты, представила свой космический корабль третьего поколения Spaceship III.

Причем первый космолет новой серии называется VSS (Virgin SpaceShip) Imagine, сообщается на сайте компании.

Указано, что внешне космический корабль Imagine почти не отличается от космолета Unity серии SpaceShipTwo. Главное отличие — зеркально-металлический корпус, который, по заявлению производителя, будет отражать окружающее пространство, постоянно меняя свой цвет во время движения с Земли в космос. Зеркальная раскраска также должна защитить от перегрева.

Издание Engadget сравнило Imagine с королевским звездолетом Набу из "Звездных войн".

В то же время в Virgin Galactic не назвали технические характеристики Spaceship III, отметив, что "модульная конструкция" корабля значительно упрощает его обслуживание.

Как отмечается, космолет впервые вывезли из ангара с помощью внедорожника Range Rover Astronaut Edition, которым управляла один из будущих астронавтов Virgin Galactic Ди Честер.

Разработчик космического корабля сообщил о начале наземных испытаний Imagine, а уже летом 2021 года планирует поднять его в воздух. Полеты намечены с космопорта "Америка", частного космодрома в американском штате Нью-Мексико.

Одновременно с этим компания продолжает производство второго корабля новой серии, получившего название VSS Inspire. Кроме того, на май 2021 года намечены очередные испытания корабля Unity предыдущего поколения SpaceShipTwo.

Компания Ричарда Брэнсона объявила, что третье поколение космолетов "заложит основу для проектирования и производства будущих кораблей", и отметила, что создание Spaceship III стало "важной вехой в многолетних усилиях Virgin Galactic, направленных на выполнение 400 полетов в год с каждого космопорта".

"Чтобы достичь этой цели, компании нужно увеличить свой флот. Сейчас производитель делает новые корабли быстрее, чем раньше, но медленнее, чем хотелось бы", — сказал в беседе с TechCrunch гендиректор Virgin Galactic Майкл Колглейзер.

Как известно, Virgin Galactic несколько лет пытается организовать суборбитальные туристические полеты. Первоначально компания планировала отправить первых космических путешественников весной 2015 года, но после аварии SpaceShipTwo в 2014 году несколько десятков человек отказались от предстоящего полета.

Сейчас старта туристических полетов ожидают около 600 человек, забронировавших билеты по $200-250 тысяч каждый. Предполагается, что их отправят на орбиту после полета Ричарда Брэнсона, намеченного на конец 2021 года (ранее ожидалось, что полет состоится уже в начале года). Не исключено, что туристические полеты в космос начнутся в 2022 году или позже.