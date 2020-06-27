Virgin Galactic совершила второй тестовый полет с посадкой в космопорте (ВИДЕО)

Компания Virgin Galactic завершила второй тестовый полет SpaceShipTwo с посадкой в космопорте Spaceport America, сообщает Engadget.

По информации издания, 1 мая Virgin Galactic совершила первый испытательный полет своего суборбитального космического корабля SpaceShipTwo.

В этот раз космическим кораблем SpaceShipTwo управляла пара пилотов. Столько же членов экипажа было и в материнском самолете VMS Eve.

Отделение космолета произошло на высоте около 50 тысяч футов (около 15,2 км).

Второй испытательный полет представлял собой высокоскоростное планирование, которое позволило Virgin Galactic оценить устойчивость систем и эксплуатационные характеристики корабля до начала испытательных полетов на ракетных двигателях.

При этом удалось достичь более высокой скорости по сравнению с первым полетом.

Как сообщалось, 30 мая 2020 года в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в Соединенных Штатах состоялся запуск корабля Crew Dragon.

SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая отправила людей в космос. С 2011 года США пользовались услугами российских "Союзов" для отправки астронавтов на МКС.

После успешного запуска Crew Dragon Илон Маск заявил о намерении в течение 4 лет отправить людей на Луну.