Богатейший человек в мире Безос на собственной ракете отправляется в космос (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Около 16:00 вторника 20 июля суборбитальная ракета-"прыгун" New Shepard впервые в истории компании Blue Origin выведет на космическую высоту капсулу с людьми.

Этот полет, как планируется, установит, по меньшей мере, три мировых рекорда: в космосе побывают самый молодой и самый пожилой астронавт, а также самый богатый — глава компании Джефф Безос, передает liga.net.

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Трансляция миссии NS-16, которую назвали #NSFirstHumanFlight, началась с 14:30 по киевскому времени. Старт ракеты, вероятно, состоится в 16:00.

Предполагается, что ракета взлетит, достигнет примерно 40 км высоты, после чего от нее отделится капсула. Какое-то время обе части будут подниматься по инерции до точки апогея, после чего начнут свободное падение и совершат посадки. У пассажиров будет приблизительно 4 минуты невесомости, во время полета они испытают перегрузку в 3 g, а при посадке — 5,5 g.

Международная авиафедерация (FAI) считает, что граница атмосферы и космоса (так называемая линия Кармана) — на высоте 100 км, а NASA, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и ВВС США — что 80,5 км. Потому другой миллиардер Ричард Брэнсон и другие члены экипажа ракетоплана VSS Unity, совершившие полет в космос на 90 км, уже получили значки "коммерческих астронавтов".

Между тем неоднократно успешно летавшая в беспилотном режиме New Shepard должна с площадки Launch Site One в 40 км от поселка Ван-Хорн в Техасе поднять Безоса на высоту немногим больше 100 км и затем плавно опуститься назад.

Ракета садится в 3,2 км от стартовой позиции на площадку Corn Ranch за счет дросселирования двигателя и боковой коррекции положения, капсула — на парашютах со скоростью приблизительно 0,45 м/с с минимальным "пшиком" тормозного двигателя перед ударом о поверхность. Все займет 10-11 минут.

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Экипаж New Shepard-16:

- глава компании Blue Origin Джефф Безос;

- его 53-летний брат Марк Безос, финансист-миллионер, управляющий Bezos Family Foundation, филантроп и пожарный;

- 82-летняя экс-инспектор по безопасности полетов Уолли Фанк, которая 50 лет назад прошла в проект женщин-астронавтов Mercury 13, но из-за "маскулинной" политики NASA в космос не попала: программу свернули;

- 18-летний будущий студент физмата Университета Утрехта и начинающий пилот Оливер Дэемен из Нидерландов: он полетит вместо анонима, который решил слетать на другом рейсе. Этосын миллиардера, главы инвесткомпании Somerset Capital Partners.

Пока что самым молодым человеком в космосе считается советский космонавт Герман Титов (25 лет): этот рекорд держится уже почти полвека, а самым пожилым — астронавт NASA Джон Гленн: в 1998 году он на челноке Discovery полетел на орбиту в возрасте 77 лет.

Как известно, 57-летний миллиардер Джефф Безос — прямой конкурент по части космического туризма основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона: тот слетал несколько дней назад на высоту до 90 км.

Чтобы получить право на полет, вес туриста должен быть в пределах 50-109 кг, рост — от 152,4 до 193 см. Кандидат в астронавты должен быть в хорошей физической и психологической форме. Билет на VSS Unity стоит $250 тысяч, на New Shepard — $500 тысяч.

New Shepard — система для коммерческих суборбитальных полетов с двигателем BE-3PM на топливной паре LOX/LOH (тяга 489 кН). Состоит из одноступенчатой многоразовой ракеты и пассажирской капсулы объемом 15 м3, рассчитанной на 6 человек. Сделанные из нескольких слоев прочной прозрачной пленки, иллюминаторы пропускают 92% видимого света. Почти 18-метровая New Shepard автономна и не управляется пилотами/инженерами с земли. Оснащена системой аварийного спасения экипажа. Разработка начата в 2006-м. Для космодрома компания Безоса купила 770 квадратных километров земли в Техасе.