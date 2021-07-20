В Blue Origin готовятся к первому полету капсулы New Shepard с Безосом на борту 20 июля

Во вторник, 20 июля 2021 года, основатель компаний Blue Origin и Amazon Джефф Безос, а также еще три человека собираются отправиться в суборбитальный полет.

Об этом сообщает SpaceNews.

На пресс-конференции 18 июля официальные лица компании заявили, что они успешно завершили проверку готовности к полету миссии NS-16, в которой будут участвовать Безос, его брат Марк, Уолли Фанк и Оливер Дэемен.

Запуск New Shepard планируется со стартовой площадки Launch Site One на ранчо Безоса недалеко от Ван-Хорна, штат Техас.

Трансляция стартует за 90 минут до старта в 14:30 по киевскому времени (11:30 UTC).

Погода выглядит благоприятной для запуска, но команда продолжает мониторить грозы рядом с местом старта.

Перед этим инженеры завершили заключительные проверки капсулы и ракеты New Shepard, а экипаж прошел 14-часовую подготовку к полету.

При этом в Blue Origin особо отмечают, что сразу готовы отправить в полет коммерческого пассажира и что не нуждаются в отправке работников компании в испытательным полете, недвусмысленно намекая на Virgin Galactic, где помимо Ричарда Брэнсона все пассажиры были набраны в полет из сотрудников компании.

Если полет NS-16 пройдет хорошо, Blue Origin рассчитывают выполнить еще два рейса New Shepard в 2021 году, причем первый из них состоится в конце сентября или начале октября.

Компания заявляет, что уже имеет "надежный список клиентов для следующих полетов", при этом они заплатят "меньше, чем выигравший на аукционе клиент" (напомним, что неназванный пассажир заплатил $28 млн, но отказался от полета в этой миссии из-за "проблем в расписании", вместо него в полет отправится 18-летний Оливер Дэемен).

Предполагается, что Безос станет одним из первых космических миллиардеров, кто совершит космический полет на своем корабле.

Согласно анонсу, 20 июля вместе с Безосом на борту корабля New Shepard полетят еще трое пассажиров, в частности, его брат и 82-летняя Уолли Фанк, которая должна была улететь в космос еще в 1960-х годах.

Однако 4 июля стало известно, что другой миллиардер, основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон, может опередить своего конкурента, заявив о намерении отправиться в космос уже 11 июля. В последствии Брэнсон таки успешно слетал в космос, опередив Безоса.