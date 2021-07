Покидая Amazon: как Джефф Безос стал человеком, которого ненавидят люди в интернете

Самый богатый человек на планете Джефф Безос 5 июля ушел с должности генерального директора Amazon. Его заменит на этом посту гендиректор Amazon Web Services Энди Ясси. Сам Безос после отставки возглавит совет директоров онлайн-ретейлера и 20 июля улетит в космос на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard. Правда, исполнение детской мечты Безоса о космических полетах будет несколько омрачено — на сайте change.org петицию о том, чтобы он не возвращался на землю, подписало уже больше 150 тысяч человек.

Корреспондент Delo.ua рассказывает, почему Безос в глазах многих превратился из классического "гаражного" предпринимателя в миллиардера, которого ненавидит интернет.

Подпишитесь на канал DELO.UA

История Джефа Безоса и его детища известна многим — книга "The Everything Store: Джефф Безос и эра Amazon" была признана бестселлером и переведена на 35 языков. Предпринимателя можно считать стандартном человека, который отказался от успешной жизни, рискнул всем и стал легендой при жизни.

В 1986 году Безос с отличием окончил Принстонский университет. В детстве он мечтал о космических полетах, пошел изучать физику, но в итоге получил степень бакалавра по информатике и электротехнике. После выпуска будущий основатель крупнейшего ритейлера планеты успешно работал на Уолл-стрит и даже стал самым молодым вице-президентом в истории инвестиционной фирмы D.E. Show.

Бросить престижную работу в Нью-Йорке и переехать на Тихоокеанское побережье ради собственного стартапа было одновременно и подвигом, и безумием — сам предприниматель оценивал свои шансы на провал примерно в 70%. Однако во вторник, 5 июля 1994 года, он все же основал Amazon. Следуя лучшим традициями Кремниевой долины, Безос обустроил первый офис компании в гараже. Из-за частых звонков в доме постоянно выбивало предохранители — его жена Маккензи Скотт даже не могла спокойно пользоваться феном и пылесосом.

В интернете популярно фото, на котором одинокий Безос сидит в тесной коморке перед монитором. На стене висит дешевая табличка "Amazon.com", сделанная простой краской из баллончика. Однако ощущение легкой безысходности, которым веет от этого фото — ложно. Оно датировано осенью 1999 года и к тому моменту Amazon.com уже успешно вышла на IPO. Более того, в 1996 году доход компании составлял $15,7 млн, а в 1997-м увеличился почти в десять раз до $148 млн.

В 1998 году Amazon запустил продажу СD-дисков, одежды, электроники, игрушек и других товаров. Параллельно Безос купил британскую компанию по продаже книг Bookpages, крупнейшего распространителя литературы в Германии Telebook и Internet Movie Database (IMDB) для продажи видео на Amazon.com. Несмотря на лопнувший пузырь доткомов в 2000 году, Безос остался на плаву и продолжил рост. Тогда же он основал и компанию Blue Origin, специализирующаяся на космических полетах и запуске человека в космос. Правда, публично о ней стало известно только в 2006 году, когда предприниматель для испытательного полигона скупил большой участок земли в Техасе.

Дальнейшее движение только укрепляло Amazon — корпорация выпустила культовый электронный ридер Kindle и купила одну из самых авторитетных газет США The Washington Post. В 2012 году 1% всего интернет-трафика Северной Америке проходил через сайт Безоса, а в 2017 году он стал самым богатым человеком планеты. Его состояние достигло $112 млрд. В июне 2018 года цифра увеличилась почти до $140 млрд, а в сентябре — до $160 млрд. Тогда же капитализация Amazon превысила триллион долларов. Сегодня она составляет $1,54 трлн, а трудятся у Безоса почти 1,3 млн человек.

Но о своем желании покорить космос предприниматель не забывал и в 2019-м компания показала прототип модуля для посадки на Луну. В мае 2021 году предприниматель сделал два важных заявления. Первое — в день основания Amazon, 5 июля, он покинет пост генерального директора компании. Второе — 20 июля он осуществит свою мечту и отправится в космос.

Скоро на change.org появилась петиция с названием "Не разрешим Джеффу Безосу вернуться на землю". Ее автор, некий Ric G, адресовал ее абстрактному пролетариату и аргументировал свою позицию следующим образом: "Миллиардеров не должно существовать... ни на земле, ни в космосе. Но если они выберут последнее, они должны остаться там".

И хотя у петиции откровенно коммунистический привкус, это не первый раз, когда интернет идет волной ненависти на Джеффа Безоса. Еще несколько лет назад сотрудник Google Стив Йегги написал резонанснй пост о своей работе в Amazon. Он раскритиковал офис, плохой HR, маленькую зарплату и необходимость заниматься грязной работой. Безоса он назвал наводящим страх пиратом.

Предприниматель и до этого был известен своим жестким, бескомпромиссным стилем — некоторые сотрудники Amazon даже заявляли, что он нанял специального тренера по управлению персоналом. И все ради того, чтобы смягчить свой тон в общении с сотрудниками и снизить эмоциональный накал.

Еще одной причиной недовольства сотрудников стала фанатичная преданность Безоса жесткой экономии и постоянная война с лишними тратами. В 2001 году, чтобы пережить крах доткомов, он сократил около 1300 сотрудников, закрыл дистрибьюторский цех и урезал расходы на маркетинг. При этом позже, когда финансовый отдел спросил Безоса сколько компания готова потратить денег на разработку Kindle, тот ответил: "А сколько у нас есть?".

Но настоящие проблемы начались после того, как стало известно об условиях работы в Amazon. В 2018 году организация Organise Platform опубликовала исследования условий труда на складах компании, опросив почти 250 ее сотрудников из Великобритании. Результаты оказались не в пользу ритейлера: 74% сотрудников избегали походов в туалет из страха, что не успеют выполнить норму и получат предупреждение; 55% страдали от депрессии во время работы; 81% никогда бы не подался на свою должность во второй раз; 55% заявили о несправедливых штрафах

"Мои нормативы остались такими же, я выполняю больше, чем 100%, но мне приходится все время работать, даже если я остановлюсь на 5 минут или выйду в туалет, моя производительность тут же упадет (правда, это меня не останавливает). Не знаю, о чем они вообще думают, ведь есть среди сотрудников и более старые, и они не смогут справляться с большим объемом", — жаловался один из сотрудников.

Журналисты британского издания The Guardian в том же году пообщалась с другими сотрудниками Amazon, подтвердив жуткие условия труда. По словам 49-летней Викки Шэннон Аллен, которая начала работать в Amazon в 2017 году, менеджеры постоянно следят за показателями продуктивности сотрудников и даже отслеживают их визиты в туалет. При этом они имеют право самостоятельно изменять временные показатели сотрудника, сделав так, что ему придется работать больше.

Однако это не было главной проблемой Аллен. Во время перерасчета товаров она повредила спину — женщина жаловалась, что ее рабочая станция не отвечала требованиям безопасности и на ней не было защитного устройства, которое не дает продукции падать с полок. В итоге руководство Amazon выдало пострадавшей химическую грелку, чтобы приложить к спине, и отправило домой в неоплачиваемый отпуск. На работу Аллен вернулась только спустя месяц, но тут же травмировалась снова — рабочую станцию так и не отремонтировали.

Годом позже The Guardian опубликовала историю 27-летней Мишель Хинонес, которая получила должность сборщика заказов на складе Amazon в Техасе. Всего через несколько месяцев она начала страдать от туннельного синдрома в запястье — неврологического заболевания, проявляющегося длительной болью. Несколько раз Хинонес обращалась в больницу для работников Amazon, но каждый раз ее отправляли обратно на рабочее место.

За полгода ее состояния ухудшилось и женщине понадобилась операция, чтобы восстановить поврежденные сухожилия. Два года руководство Amazon отказывалось вмешательство и перенесло дело в суд. За это время Хинонес потеряла работу и квартиру.

Пугающие подробности выяснил и журналист Джеймс Бладворт, который несколько месяцев проработал на складе Amazon в Стаффордшире для своей книги о низкооплачиваемом труде в Великобритании. Он выяснил, что некоторые курьеры, чтобы успеть выполнить рабочий норматив, ходят в туалет... в бутылки. Позже издание The Intercept опубликовало письмо менеджера отдела логистики Amazon, в котором доставщиков ругают за то, что они испражняются в сумки.

"Сегодня вечером один из сотрудников обнаружил человеческие фекалии в сумке, которую водитель вернул на станцию. Это уже третий случай за последние два месяца, когда сумки были возвращены на станцию с фекалиями внутри" — говорится в документе.

Конкретно эти обвинения в Amazon опровергли, отметив, что если бы это было правдой, на них никто бы не работал.

"А правда в том, что у нас более миллиона невероятных сотрудников по всему миру, которые гордятся своим делом, имеют отличную зарплату и медицинскую страховку с первого дня", — отметили в Amazon.

1/2 You don’t really believe the peeing in bottles thing, do you? If that were true, nobody would work for us. The truth is that we have over a million incredible employees around the world who are proud of what they do, and have great wages and health care from day one.