Карта боевых действий в Украине на 12 июля 2025 года

Продолжается 1235-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 75 авиаударов, в том числе сбросил 135 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 5535 обстрелов, из них 80 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3390 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Большой Бурлук, Перовское, Одрадное, Ольховатка Харьковской области; Владимировка, Родинское, Новоалександровка, Новопавловка, Суворово, Покровск Донецкой области; Январское, Великомихайловка Днепропетровской области; Полтавка, Гуляйполе, Приморское, Новоандреевка Запорожской области; Львове, Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники и два артиллерийских средства российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений. Противник нанес восемь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 15 управляемых авиационных бомб и совершил 359 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор восемь раз штурмовал позиции наших защитников в районе Зеленого, Глубокого, Волчанская и в направлении Петро-Ивановки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Степной Новоселовки, Голубовки, Загрызового и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 34 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новый Мир, Карповка, Среднее, Глущенково, Колодцы и в направлениях Шандриголового, Торского и Серебрянки.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил пять атак на позиции наших подразделений в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в сторону Предтечиного, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Плещеевки, Екатериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Удачное, Муравка, Новоукраинка, Дачное, Котлино, Орехово, Алексеевка, Малиновка, Лисовка, Шевченко.

В Новопавловском направлении Силы обороны отразили 15 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Комар, Воскресенка, Новополь, Новоселка и Зеленое Поле.

Вчера на Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну вражескую атаку в районе Каменского.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг шесть раз безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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