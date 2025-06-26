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Продвижение армии РФ в Сумской области остановлено — Сырский
Вооруженным силам Украины удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Он отметил, по итогам мая-июня, можно констатировать, что волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается так же, как в прошлом году — попытка наступательных действий противника на Харьковщине.
"Вместо этого принятые наши решения уже дают результат. На определенных участках наши подразделения успешно привлекают тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничные Сумщины", — подчеркнул Сырский.
По его словам, продвижение российских войск в пограничные Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, а линия боевого столкновения – стабилизирована.
На Северослобожанском и Курском направлениях Силы обороны сумели повторно сковать около 50 тысяч личного состава вооруженных сил России, в том числе элитные бригады их ВДВ и морской пехоты.
В то же время наступательные действия украинской армии в Глушковском районе Курской области заставили россиян отправить часть войск для защиты своей территории. А это в свою очередь снизило наступательные возможности главной группировки вражеских войск на Сумском направлении.
Сырский добавил, что в командовании Сил обороны на Северослобожанском направлении создали специальную группу по обороне Сумщины – городов и общин области. Первоочередными задачами этой группы есть укрепление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений.
Кроме того, по словам главнокомандующего ВСУ, "назначено должностное лицо, которое будет непосредственно отвечать за подготовку городов и общин Сумщины к обороне и обеспечению эффективности системы инженерных заграждений на вероятных направлениях наступления противника".
В течение суток 25 июня на российско-украинском фронте зафиксировали 154 боевых столкновений. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили 14 атак оккупантов. Также противник нанес восемь авиаударов, сбросив при этом 20 КАБ, совершил 263 обстрела, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.