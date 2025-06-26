Продвижение армии РФ в Сумской области остановлено — Сырский

Вооруженным силам Украины удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, по итогам мая-июня, можно констатировать, что волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается так же, как в прошлом году — попытка наступательных действий противника на Харьковщине.

"Вместо этого принятые наши решения уже дают результат. На определенных участках наши подразделения успешно привлекают тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в приграничные Сумщины", — подчеркнул Сырский.

По его словам, продвижение российских войск в пограничные Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, а линия боевого столкновения – стабилизирована.

На Северослобожанском и Курском направлениях Силы обороны сумели повторно сковать около 50 тысяч личного состава вооруженных сил России, в том числе элитные бригады их ВДВ и морской пехоты.

В то же время наступательные действия украинской армии в Глушковском районе Курской области заставили россиян отправить часть войск для защиты своей территории. А это в свою очередь снизило наступательные возможности главной группировки вражеских войск на Сумском направлении.

Сырский добавил, что в командовании Сил обороны на Северослобожанском направлении создали специальную группу по обороне Сумщины – городов и общин области. Первоочередными задачами этой группы есть укрепление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений.

Кроме того, по словам главнокомандующего ВСУ, "назначено должностное лицо, которое будет непосредственно отвечать за подготовку городов и общин Сумщины к обороне и обеспечению эффективности системы инженерных заграждений на вероятных направлениях наступления противника".

В течение суток 25 июня на российско-украинском фронте зафиксировали 154 боевых столкновений. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили 14 атак оккупантов. Также противник нанес восемь авиаударов, сбросив при этом 20 КАБ, совершил 263 обстрела, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.