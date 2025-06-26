Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года

Продолжается 1219-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновений.

Захватчики нанесли 79 авиационных ударов, сбросив 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3278 дронов-камикадзе и произвели 5902 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Водяное, Гранов, Охримовка, Григоровка Харьковской области; Полтавка, Шахово, Ильиновка, Владимировка, Попов Яр, Новоторецкое, Сухой Яр, Мирноград, Покровск, Удачное, Александроград, Андреевка-Клевцово Донецкой области; Малиновка, Ольговское, Каменское Запорожской области; Ольговка, Таврическое Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили 14 атак оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Зеленой Рощи.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Редкодуб, Колодцы, Зеленая Долина и Торское.

На Северском направлении Силы обороны остановили четыре наступательных действия захватчиков в районах Верхнекаменского и Григорьевки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано восемь боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направление во враг совершил 16 атак в районах Торецка, Нелиповки и в сторону Александро-Калинового и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптево, Миролюбовка, Лисовка, Зверевое, Удачное, Новосергеевка, Новониколаевка, Орехово и Алексеевка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Запорожья, Свободное поле, Перестройка и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался атаковать вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении было две напрасные попытки врага продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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