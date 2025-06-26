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Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1219-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновений.

Захватчики нанесли 79 авиационных ударов, сбросив 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3278 дронов-камикадзе и произвели 5902 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Водяное, Гранов, Охримовка, Григоровка Харьковской области; Полтавка, Шахово, Ильиновка, Владимировка, Попов Яр, Новоторецкое, Сухой Яр, Мирноград, Покровск, Удачное, Александроград, Андреевка-Клевцово Донецкой области; Малиновка, Ольговское, Каменское Запорожской области; Ольговка, Таврическое Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили 14 атак оккупантов.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Зеленой Рощи.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Редкодуб, Колодцы, Зеленая Долина и Торское.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года

На Северском направлении Силы обороны остановили четыре наступательных действия захватчиков в районах Верхнекаменского и Григорьевки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года

На Краматорском направлении вчера зафиксировано восемь боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в направлении Ступочек и Белой Горы.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года

На Торецком направление во враг совершил 16 атак в районах Торецка, Нелиповки и в сторону Александро-Калинового и Яблоновки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптево, Миролюбовка, Лисовка, Зверевое, Удачное, Новосергеевка, Новониколаевка, Орехово и Алексеевка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Запорожья, Свободное поле, Перестройка и Шевченко.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался атаковать вблизи Малиновки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года

На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года

На Приднепровском направлении было две напрасные попытки врага продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько