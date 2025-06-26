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Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1219-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 26 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнень.

Загарбники завдали 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3278 дронів-камікадзе та здійснили 5902 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Водяне, Гранів, Охрімівка, Григорівка Харківської області; Полтавка, Шахове, Іллінівка, Володимирівка, Попів Яр, Новоторецьке, Сухий Яр, Мирноград, Покровськ, Удачне, Олександроград, Андріївка-Клевцове Донецької області; Малинівка, Ольгівське, Кам’янське Запорізької області; Ольгівка, Таврійське Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійську систему та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 14 атак окупантів. Також противник завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 20 КАБ, здійснив 263 обстріли, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Рідкодуб, Колодязі, Зелена Долина та Торське.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили чотири наступальних дії загарбників в районах Верхньокам’янського та Григорівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано вісім боєзіткнень, окупант намагався просуватись у напрямку Ступочок та Білої Гори.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Торецька, Неліпівки та в бік Олександро-Калинового і Яблунівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 20 атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле, Перебудова та Шевченко.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався атакувати поблизу Малинівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися просунутися у бік Новоандріївки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року

На Придніпровському напрямку відбулося дві марні спроби ворога просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 26 червня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько