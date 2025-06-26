Втрати ворога станом на 26 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1100 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1219 добу повномасштабної війни становлять 1 015 750 осіб.

Втрати Росії у війні на 26 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 червня втратила:

особового складу – близько 1015750 (+1100) осіб;

танків – 10968 (+1) од;

бойових броньованих машин – 22892 (+7) од;

артилерійських систем – 29617 (+48) од;

РСЗВ – 1425 (+0) од;

засоби ППО – 1188 (+0) од;

літаків – 416 (+0) од;

гелікоптерів – 337 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42153 (+107);

крилаті ракети – 3388 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 53195 (+111) од;

спеціальна техніка – 3921 (+1).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

24 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни.

Уточнюється, що 8 дронів збито вогневими засобами ураження, 16 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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