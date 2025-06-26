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Втрати ворога станом на 26 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1100 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1219 добу повномасштабної війни становлять 1 015 750 осіб.

Втрати Росії у війні на 26 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 червня втратила:

  • особового складу – близько 1015750 (+1100) осіб;
  • танків – 10968 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 22892 (+7) од;
  • артилерійських систем – 29617 (+48) од;
  • РСЗВ – 1425 (+0) од;
  • засоби ППО – 1188 (+0) од;
  • літаків – 416 (+0) од;
  • гелікоптерів – 337 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42153 (+107);
  • крилаті ракети – 3388 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53195 (+111) од;
  • спеціальна техніка – 3921 (+1). 
Фото 2 — Втрати ворога станом на 26 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 24 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни.

Уточнюється, що 8 дронів збито вогневими засобами ураження, 16 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 26 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько