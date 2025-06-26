Потери врага по состоянию на 26 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1100 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1219 сутки полномасштабной войны составляют 1015750 человек.

Потери России в войне на 26 июня 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 июня потеряла:

личного состава – около 1015750 (+1100) человек;

танков – 10968 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 22892 (+7) ед;

артиллерийских систем – 29617 (+48) ед;

РСЗО – 1425 (+0) ед;

средства ПВО – 1188 (+0) ед;

самолетов – 416 (+0) ед;

вертолетов – 337 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42153 (+107);

крылатые ракеты – 3388 (+0);

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 53195 (+111) ед;

специальная техника – 3921 (+1).

Пораженные воздушные цели врага на 26 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

24 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны.

Уточняется, что 8 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 16 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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