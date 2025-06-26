Просування армії РФ у прикордонні Сумщини зупинено - Сирський

Збройним силам України вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Як пише Delo.ua, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він зауважив, за підсумками травня-червня, можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території РФ захлинається так само, як торік – спроба наступальних дій противника на Харківщині.

"Натомість ухвалені раніше наші рішення вже дають результат. На визначених ділянках наші підрозділи успішно залучають тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини", – наголосив Сирський.

За його словами, просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, а лінія бойового зіткнення – стабілізована.

На Північнослобожанському та Курському напрямках Сили оборони зуміли повторно скувати близько 50 тисяч особового складу збройних сил Росії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти.

Водночас наступальні дії української армії у Глушківському районі Курської області змусили росіян відправити певну частину військ для захисту своєї території. А це своєю чергою знизило наступальні можливості головного угруповання ворожих військ на Сумському напрямку.

Сирський додав, що в командуванні Сил оборони на Північнослобожанському напрямку створили спеціальну групу з питань оборони Сумщини – міст і громад області. Першочерговими завданнями цієї групи є зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних і фортифікаційних загороджень.

Окрім того, за словами головнокомандувача ЗСУ, "призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на ймовірних напрямках наступу противника". Також призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання.

Протягом доби 25 червня на російсько-українському фронті зафіксували 154 бойові зіткнення. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 14 атак окупантів. Також противник завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 20 КАБ, здійснив 263 обстріли, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.