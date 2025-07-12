Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

+0,05

EUR

48,98

+0,13

Готівковий курс:

USD

41,70

41,62

EUR

49,25

49,05

Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1235-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 12 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 75 авіаударів, зокрема скинув 135 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5535 обстрілів, з них 80 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3390 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великий Бурлук, Перовське, Одрадне, Вільхуватка Харківської області; Володимирівка, Родинське, Новоолександрівка, Новопавлівка, Суворове, Покровськ Донецької області; Січневе, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Полтавка, Гуляйполе, Приморське, Новоандріївка Запорізької області; Львове, Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки і два артилерійських засоби російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 17 боєзіткнень. Противник завдав вісім авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 359 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку агресор вісім разів штурмував позиції наших захисників у районі Зеленого, Глибокого, Вовчанська та в напрямку Петро-Іванівки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Голубівка, Загризове та в напрямку Піщаного.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 34 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новий Мир, Карпівка, Середнє, Глущенкове, Колодязі та в напрямках Шандриголового, Торського й Серебрянки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив п’ять атак на позиції наших підрозділів у районах Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення в бік Предтечиного, Ступочок та Білої Гори.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та в бік Плещіївки, Катеринівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, Дачне, Котлине, Горіхове, Олексіївка, Малинівка, Лисівка, Шевченко та в напрямках Покровська, Сергіївки й Родинського.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 15 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Комар, Воскресенка, Новопіль, Новосілка та Зелене Поле.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року

Вчора на Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку в районі Кам’янського.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог шість разів без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко