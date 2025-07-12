Карта бойових дій в Україні на 12 липня 2025 року

Триває 1235-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 12 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 75 авіаударів, зокрема скинув 135 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5535 обстрілів, з них 80 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3390 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великий Бурлук, Перовське, Одрадне, Вільхуватка Харківської області; Володимирівка, Родинське, Новоолександрівка, Новопавлівка, Суворове, Покровськ Донецької області; Січневе, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Полтавка, Гуляйполе, Приморське, Новоандріївка Запорізької області; Львове, Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки і два артилерійських засоби російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 17 боєзіткнень. Противник завдав вісім авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 359 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор вісім разів штурмував позиції наших захисників у районі Зеленого, Глибокого, Вовчанська та в напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Голубівка, Загризове та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 34 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новий Мир, Карпівка, Середнє, Глущенкове, Колодязі та в напрямках Шандриголового, Торського й Серебрянки.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив п’ять атак на позиції наших підрозділів у районах Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення в бік Предтечиного, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та в бік Плещіївки, Катеринівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, Дачне, Котлине, Горіхове, Олексіївка, Малинівка, Лисівка, Шевченко та в напрямках Покровська, Сергіївки й Родинського.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 15 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Комар, Воскресенка, Новопіль, Новосілка та Зелене Поле.

Вчора на Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку в районі Кам’янського.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог шість разів без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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