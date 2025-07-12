Втрати ворога станом на 12 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1235 добу повномасштабної війни становлять 1 032 690 0 осіб.

Втрати Росії у війні на 11 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 липня втратила:

особового складу – близько 1032690 (+1070) осіб;

танків – 11013 (+0) од;

бойових броньованих машин – 22980 (+1) од;

артилерійських систем – 30194 (+31) од;

РСЗВ – 1437 (+0) од;

засоби ППО – 1193 (+0) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45248 (+245);

крилаті ракети – 3459 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 54822 (+90);

спеціальна техніка – 3929 (+0);

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки. Було збито збито 344 засоби повітряного нападу противника, а саме:

319 ворожих БпЛА типу Shahed;

25 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 258 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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