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Втрати ворога станом на 12 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, втрати ворога
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1235 добу повномасштабної війни становлять 1 032 690 0 осіб.

Втрати Росії у війні на 11 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 липня втратила:

  • особового складу – близько 1032690 (+1070) осіб;
  • танків – 11013 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 22980 (+1) од;
  • артилерійських систем – 30194 (+31) од;
  • РСЗВ – 1437 (+0) од;
  • засоби ППО – 1193 (+0) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45248 (+245);
  • крилаті ракети – 3459 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54822 (+90);
  • спеціальна техніка – 3929 (+0);
Фото 2 — Втрати ворога станом на 12 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки. Було збито збито 344 засоби повітряного нападу противника, а саме:

  • 319 ворожих БпЛА типу Shahed;
  • 25 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 258 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 12 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко