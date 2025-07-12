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Потери врага по состоянию на 12 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1235 сутки полномасштабной войны составляют 1 032 690 человек.
Потери России в войне на 11 июля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 июля потеряла:
- личного состава – около 1032690 (+1070) человек;
- танков – 11013 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 22980 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 30194 (+31) ед;
- РСЗО – 1437 (+0) ед;
- средства ПВО – 1193 (+0) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 45248 (+245);
- крылатые ракеты – 3459 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 54 822 (+90);
- специальная техника – 3929 (+0);
Пораженные воздушные цели врага на 10 июля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Были сбиты 344 средства воздушного нападения противника, а именно:
- 319 враждебных БпЛА типа Shahed;
- 25 крылатых ракет Х-101.
Кроме того, 258 дронов-имитаторов – локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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