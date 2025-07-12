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Потери врага по состоянию на 12 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

война, потери врага
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1235 сутки полномасштабной войны составляют 1 032 690 человек.

Потери России в войне на 11 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 июля потеряла:

  • личного состава – около 1032690 (+1070) человек;
  • танков – 11013 (+0) ед;
  • боевых бронированных машин – 22980 (+1) ед;
  • артиллерийских систем – 30194 (+31) ед;
  • РСЗО – 1437 (+0) ед;
  • средства ПВО – 1193 (+0) ед;
  • самолетов – 421 (+0) ед;
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 45248 (+245);
  • крылатые ракеты – 3459 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 54 822 (+90);
  • специальная техника – 3929 (+0);
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 12 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 10 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Были сбиты 344 средства воздушного нападения противника, а именно:

  • 319 враждебных БпЛА типа Shahed;
  • 25 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 258 дронов-имитаторов – локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 12 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко