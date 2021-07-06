Amazon зарегистрировала в Украине "облачную" компанию — СМИ

Американская корпорация Amazon зарегистрировала юридическое лицо в Украине. Об этом передает AIN.UA со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, эти данные также подтверждаются информацией из государственных реестров.

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В AIN.UA отмечают, что в Украине зарегистрировано одно из подразделений Amazon, отвечающее за "облачные услуги" — AWS (доход этого подразделения за 2020 год составил около $45 млрд).

Речь идет о компании ООО "Амазон Дата Сервісес Україна". Она зарегистрирована в Украине в декабре 2020 года. Директор представительства — Денис Головатюк.

Основной вид деятельности фирмы — КВЭД 63.11 (обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность). Его часто как основной или сопутствующий выбирают представители интернет-бизнеса.

Конечный бенефициар компании — А100 РОУ ІНК., или же A100 Row, Inc., которая предположительно является одним из юрлиц Amazon, зарегистрированным в Делавэре. В 2019 году Amazon запускала подразделение в Эстонии и Латвии с подобным названием: Amazon Data Services Estonia и Amazon Data Centre Latvia, и они также было зарегистрированы на A100 Row Inc.

Подразделения компании в других странах также называются подобным образом, к примеру, Amazon Data Services India или Amazon Data Services Czech Republic.

Компания "Амазон Дата Сервісес Україна" не зарегистрирована как плательщик НДС (налог на добавленную стоимость. — Delo.ua), и за 2020 год у нее, по данным налоговой, нет доходов и прибыли.

По данным AIN.UA, компания Amazon не будет запускать в Украине свой e-commerce, основная цель регистрации компании в Украине — популяризация AWS.

Напомним, на днях самый богатый человек в мире, основатель американской компании Amazon Джефф Безос покинул пост генерального директора корпорации.

Ранее сообщалось, что Amazon приобрела приложение для обмена зашифрованными сообщениями Wickr, созданное одноименной американской компанией в 2012 году.