IT и Телеком 50 минут назад

Компания Amazon купила конфиденциальный мессенджер Wickr

Сумма сделки не разглашается

Фото: facebook.com/mywickr Фото: facebook.com/mywickr
Фото: facebook.com/mywickr

Компания Amazon богатейшего человека в мире Джеффа Безоса приобрела приложение для обмена зашифрованными сообщениями Wickr, созданное одноименной американской компанией в 2012 году.

Об этом сообщает Techspot.

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При этом сумма сделки не разглашается.

Указано, что Wickr — это мессенджер с технологией зашифрованной связи со сквозным шифрованием, подобный WhatsApp и Signal.

Объявляя о приобретении, в компании отметили, что потребность в безопасных коммуникациях увеличивается, особенно учитывая переход к "гибридным" условиям работы из-за пандемии COVID-19.

"Предприятия и государственные учреждения имеют все большее желание защитить собственные коммуникации во многих отдаленных местах", — отметил вице-президент и директор по информационной безопасности Amazon Стивен Шмидт.

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Он добавил, что Wickr разработал наиболее безопасную технологию связи со сквозным шифрованием.

Известно, что на данный момент приложение Wickr используется как государственными компаниями, так и корпоративными.

Ранее сообщалось, что популярный мессенджер Telegram, созданный гражданином Российской Федерации Павлом Дуровым, нарушает законы Германии. Сервису грозят штрафы на 55 млн евро. Если Telegram не выплатит госбюджету ФРГ эти деньги, он может быть заблокирован.

В свою очередь суд Таганского района Москвы (РФ) оштрафовал мессенджер Telegram на 10 млн рублей за неудаление запрещенного контента.

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