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40 минут назад

В Германии хотят запретить Telegram

Немецкие эксперты считают, что российский мессенджер может представлять угрозу накануне выборов в Германии

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Популярный мессенджер Telegram, созданный гражданином Российской Федерации Павлом Дуровым, нарушает законы Германии.

Как передает Der Spiegel, сервису грозят штрафы на 55 млн евро. Если Telegram не выплатит госбюджет Германии эти деньги, он может быть заблокирован.

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При этом, авторы статьи уверяют, что Telegram постепенно превращается в "опасное приложение".

"Русский Цукерберг построил "темную империю", которая накануне новых выборов в Германии представляет угрозу — Берлин опасается, что немецких избирателей будут дезинформировать", — отмечается в издании.

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Кроме того, руководство Telegram не передает пользовательские данные следственным органам, как этого требует немецкий Минюст.

В Der Spiegel добавили, что мессенджер до сих пор не назначил контактное лицо в Германии, из-за чего не реагирует на требования удалить противоправный контент.

Ранее сообщалось, что суд Таганского района Москвы (РФ) оштрафовал мессенджер Telegram, основанный россиянами братьями Дуровыми, на 10 млн рублей за неудаление запрещенного контента.

Напомним, 24 мая американская корпорация Google подала иск против Роскомнадзора из-за требования по удалению 12 ссылок в YouTube с информацией о митингах. Таким образом, компания Google впервые подала иск против Роскомнадзора, перед этим она выступала только в качестве ответчика.

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