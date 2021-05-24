Google впервые подает иск против требований России

Корпорация Google подала иск против Роскомнадзора из-за требования по удалению 12 ссылок в YouTube с информацией о митингах, передает GuildHall.

Как отмечает агентство, компания Google впервые подает иск против Роскомнадзора, ранее она выступала только в качестве ответчика.

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В свою очередь Роскомнадзор сообщил, что требовал заблокировать ссылки на основании требований Генпрокуратуры.

Юристы считают, что изменение стратегии Google связано с усилением давления властей на сервисы компании. По их мнению, компания может продолжить разбирательство в международных судах.

Впоследствии стало известно, что Роскомнадзор может замедлить трафик для сервисов Google из-за "недостаточного удаления материалов с запрещенной в РФ информацией".

Так, по данным ведомства, на видеохостинге YouTube остаются порядка 5 тысяч таких материалов.

Напомним, в феврале Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook на 4 млн рублей (63,4 тысячи долларов) за отказ предоставить сведения о локализации баз данных российских пользователей и на такую же сумму оштрафовал Twitter за отказ переносить в Россию серверы с данными российских пользователей.

31 января 2020 года Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Facebook и Twitter за то, что компании не локализовали данные российских пользователей в серверах на территории России.

Обе компании уже были признаны виновными по возбужденному Роскомнадзором делу в прошлом году, но тогда речь шла о ст. 19.7 КоАП (непредставление сведений).