В России оштрафовали Facebook и Twitter более чем на 60 тысяч долларов

Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook на 4 млн рублей (63,4 тысячи долларов) за отказ предоставить сведения о локализации баз данных российских пользователей и на такую же сумму оштрафовал Twitter за отказ переносить в Россию серверы с данными российских пользователей. Об этом сообщает Коммерсантъ.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что факт наложения штрафа не исключает выполнения требования по локализации.

"Сегодняшнее решение о наложении штрафов в размере 4 млн рублей — это первый прецедент по новому закону, вступившему в силу в декабре 2019 года. Мы по-прежнему подчеркиваем ранее неоднократно высказанную готовность к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными лицами по вопросам соблюдения законодательства о персональных данных",— говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 31 января 2020 года Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Facebook и Twitter за то, что компании не локализовали данные российских пользователей в серверах на территории России. Обе компании уже были признаны виновными по возбужденному Роскомнадзором делу в прошлом году, но тогда речь шла о ст. 19.7 КоАП (непредставление сведений).

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Отметим, что в декабре 2019 года Венгерское агентство по вопросам конкуренции оштрафовало американскую компанию Facebook на 4 млн долларов. Это — крупнейший в истории Венгрии штраф, связанный с вопросом защиты прав потребителей. В Будапеште считали, что интернет-компания ввела в заблуждение своих пользователей, утверждая, что ее услуги являются бесплатными.