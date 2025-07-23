Производитель игрушек Монтессори bavka за три года увеличил свой доход более чем на 100%

Бренд bavka, специализирующийся на изготовлении развивающих игрушек в стиле Монтессори, увеличил доход более чем вдвое — с 1,35 млн грн в 2022 году до 3 млн грн в 2024-м.

Об этом в интервью Delo.ua рассказала основательница бренда, ужгородская предпринимательница Алина Хома.

"2025 год, несмотря на все сложности, обещает быть самым успешным - за первое полугодие мы уже имеем 1,8 млн грн и видим четкую динамику роста", - отмечает предприниматель.

Ключ к стабильному росту, по словам Хомы, – это эффективный маркетинг, регулярные коллаборации, расширение ассортимента продукции, а также выход на международные рынки. Сегодня экспорт дает уже около 35% дохода и эта доля постепенно растет.

Продукция бренда продается онлайн через собственный сайт в Украине и через Etsy за рубежом. Больше всего заказов поступает из США, на которые приходится около 80% международных продаж. Также «Балка» экспортирует в Германию, Великобританию, Францию, Италию, Канаду, Южную Корею, Сингапур и еще более 25 стран мира.

"Наибольшим спросом пользуются рамки с застежками, которые учат детей самостоятельно одеваться. Это хит в США. Хорошо продаются также тренажеры-перекладины, доски для плетения, напольные вешалки и электронные пособия", - рассказывает Алина.

Выход на международные рынки стал возможным благодаря маркетплейсу Etsy. Сначала бренд работал через агентство, однако впоследствии Хома решила развивать магазин самостоятельно — и это дало положительный эффект: всего за год – более 400 заказов.

Сейчас предприниматель активно ищет партнеров в США и Европе, чтобы запустить полноценную дистрибуцию.

"Мы анализируем рынки, исследуем локальных игроков в сфере альтернативного образования, изучаем их аудиторию и обращаемся напрямую. Это точечная работа, но она дает результат", - говорит она.

В будущем Хома планирует подключить новые маркетплейсы, увеличить долю экспорта и сосредоточиться на международной экспансии, обеспечивающей большую стабильность по сравнению с украинским рынком.

Подробнее об этом, а также о том, как бизнес пережил начало великой войны, как выживало производство во время блекаутов, как было получено грант на развитие и другое читайте в интервью " Детские игрушки bavka от Алины Фомы из Ужгорода покупают в 25 странах. Как ей это удалось? " на Delo.ua.

Напомним, что эффективность конструкторов для развития ребенка подтверждена специалистами – они развивают моторику, речь и логику.