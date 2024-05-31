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Польза от конструктора для детей

Польза от конструктора для детей

Что такое детский конструктор? Как правильно подобрать такую игрушку? Давайте здесь вместе разберемся в этих вопросах. Конструктор – это набор небольших по размеру разноцветных деталей с элементами крепежа, из которых можно собрать тот или иной объект: автомобиль, домик, кафе, кораблик и т.д. Такая детская забава помогает ребенку в развитии: стимулирует не только интеллект, мышление, но и воображение, фантазию и многое другое.

Чем полезен конструктор?

Есть ли польза от конструктора для малышей? Ответ однозначен: есть! Собирание конструктора – это творческий процесс, помогающий ребенку развиваться.

Чем полезен обычный детский конструктор? Часто игры с такой игрушкой помогут ребенку опередить своих сверстников в развитии. Среди преимуществ постоянной игры с конструктором можно отметить:

1. Тренировка мелкой моторики рук. Соединяя детали небольшого размера, ребенку нужно будет постоянно контролировать свои движения. Это, в свою очередь, также улучшит координацию движений ребенка.

2. Стимуляцию речевого аппарата. Ученые давно доказали, что развитие речевой деятельности связано с моторикой. Если ребенок любит собирать конструктор, он будет развивать и моторику рук, и речевой аппарат. Играя с разноцветным конструктором, ребенок легко изучит новые цветовые названия, геометрических фигур и т.д.

3. Развитие логики и воображения. Чтобы представить, как получить тот или иной объект, ребенку нужно будет поначалу логически подумать, как нужно собирать детали.

4. Развитие усидчивости, терпения и внимания. Конструктор для детей научит тому, что для уборки игрушки понадобится время. Без самодисциплины ребенок не сможет собрать игрушку.

5. Развитие творческих наклонностей. Творчество – ключ к успешному будущему ребенку. Она оказывает благоприятное влияние на психику ребенка. Используя мелкие детали, малыш сможет собирать разные объекты.

6. Конструктор для детей развивает математические навыки. Игра с конструктором подразумевает необходимость постоянно подсчитывать количество деталей.

Как и когда выбирать конструкторы детям

Как выбрать конструктор для детей? Прежде всего, следует обращать внимание на возраст ребенка. От этого зависит количество деталей и тип конструктора.

Фото 2 — Польза от конструктора для детей

Критерии подбора конструктора

Чтобы ваша покупка была удачной, принимайте во внимание следующие советы:

1. Для детей 2-3 лет следует выбирать игровой набор из качественных материалов с большими деталями. Подойдут кубики, конструкторы из больших деревянных блоков, на липучках, текстильные. С них ребенок сможет собирать самые простые объекты.

2. В 4-5 лет ребенок уже сможет играть с наборами для сборки башен, автомобилей, домов. Хорошо подойдут конструкторы по развитию детей с магнитными деталями. Внутри каждой детали – небольшой магнит, удерживающий все элементы вместе.

3. В 6-7 лет дети будут с удовольствием играть с пластиковыми блочными конструкторами Лего или типа Лего. Сочетая между собой лучшие развивающие конструкторы для детей, ребенок сможет собирать самые оригинальные объекты. Также в этом возрасте дети будут с удовольствием играть с металлическим конструктором, для соединения деталей которого используют гаечные ключи.

4. 8-10 лет. В таком возрасте детям будет интересно играть с конструкторами, из которых можно собирать усовершенствованные модели транспорта. К ним в наборе может быть мотор, с помощью которого игрушка будет передвигаться самостоятельно.

Когда выбирать ребёнку первый конструктор?

С какого возраста конструктор полезен малышам? Познакомить ребенка с такой игрушкой можно уже в 1-2 года. Для самых маленьких лучше подобрать максимально простой набор, например, кубики. Из них ребенок сможет строить самые простые объекты: башни, домики, машины и т.д. Такие игры развивают усидчивость и внимательность.

Где купить качественные конструкторы?

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