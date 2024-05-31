Користь від конструктора для дітей

Що таке дитячий конструктор? Як правильно підібрати таку іграшку? Давайте тут разом розберемося у цих питаннях. Конструктор - це набір невеликих за розміром різнокольорових деталей із елементами кріплення, з яких можна зібрати той чи інший об'єкт: автомобіль, будиночок, кафе, кораблик тощо. Така дитяча забава допомагає дитині у розвитку: стимулює не тільки інтелект, мислення, а й уяву, фантазію та багато чого іншого.

Чим корисний конструктор?

Чи є користь від конструктора для малюків? Відповідь однозначна: є! Складання конструктора – це творчий процес, який допомагає дитині розвиватися.

Чим корисний звичайний дитячий конструктор? Часті ігри з такою іграшкою допоможуть дитині випередити своїх однолітків у розвитку. Серед переваг постійної гри з конструктором можна відзначити:

1. Тренування дрібної моторики рук. Поєднуючи деталі невеликого розміру, дитині потрібно буде постійно контролювати свої рухи. Це, у свою чергу, також покращуватиме координацію рухів дитини.

2. Стимуляцію мовного апарату. Вчені давно довели, що розвиток мовленнєвої діяльності пов'язаний із моторикою. Якщо дитина любить збирати конструктор, вона розвиватиме і моторику рук, і мовний апарат. Граючи з різнокольоровим конструктором, дитина легко вивчить нові назви кольорів, геометричних фігур тощо.

3. Розвиток логіки та уяви. Щоб уявити, як отримати той чи інший об'єкт, дитині потрібно буде спочатку логічно подумати, як потрібно збирати деталі.

4. Розвиток посидючості, терпіння та уваги. Конструктор для дітей навчить тому, що для збирання іграшки знадобиться час. Без самодисципліни дитина не зможе зібрати іграшку.

5. Розвиток творчих нахилів. Творчість – це ключ до успішного майбутнього дитини. Вона сприятливо впливає на психіку дитини. Використовуючи дрібні деталі, малюк зможе збирати різні об'єкти.

6. Конструктор для дітей розвиває математичні навички. Гра з конструктором передбачає необхідність постійно підраховувати кількість деталей.

Як і коли вибирати конструктори дітям

Як вибрати конструктор для дітей? Насамперед, слід звертати увагу на вік дитини. Від цього залежатиме кількість деталей та тип конструктора.

Критерії підбору конструктора

Щоб ваша покупка була вдалою, беріть до уваги такі поради:

1. Для дітей 2-3 років слід вибирати ігровий набір із якісних матеріалів із великими деталями. Підійдуть також кубики, конструктори з великих дерев'яних блоків, на липучках, текстильні. З них дитина зможе збирати найпростіші об'єкти.

2. У 4-5 років дитина вже зможе грати з наборами для збирання веж, автомобілів, будинків. Добре підійдуть конструктори для розвитку дітей із магнітними деталями. Усередині кожної деталі – невеликий магніт, який утримує всі елементи разом.

3. У 6-7 років діти із задоволенням гратимуть із пластиковими блочними конструкторами Лего або типу Лего. Поєднуючи між собою кращі розвиваючі конструктори для дітей, дитина зможе збирати найоригінальніші об'єкти. Також у цьому віці діти із задоволенням гратимуться з металевим конструктором, для з'єднання деталей якого використовують гайкові ключі.

4. 8-10 років. У такому віці дітям буде цікаво гратися з конструкторами, з яких можна збирати вдосконалені моделі транспорту. До них у наборі може бути мотор, за допомогою якого іграшка пересуватиметься самостійно.

Коли вибирати дитині перший конструктор?

З якого віку конструктор корисний для малюків? Познайомити дитину з такою іграшкою можна вже у 1-2 роки. Для найменших краще підібрати максимально простий набір, наприклад, кубики. З них дитина зможе будувати найпростіші об'єкти: башти, будиночки, машини тощо. Такі ігри розвивають посидючість та уважність.

Де придбати якісні конструктори?

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