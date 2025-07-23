Виробник іграшок Монтессорі bavka за три роки збільшив свій дохід на понад 100%

Бренд bavka, що спеціалізується на виготовленні розвиваючих іграшок у стилі Монтессорі, збільшив дохід більш ніж удвічі — з 1,35 млн грн у 2022 році до 3 млн грн у 2024-му.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповіла засновниця бренду, ужгородська підприємиця Аліна Хома.

"2025 рік, попри всі складнощі, обіцяє бути найуспішнішим – за перше півріччя ми вже маємо 1,8 млн грн і бачимо чітку динаміку росту", — зазначає підприємиця.

Ключ до стабільного зростання, за словами Хоми, — це ефективний маркетинг, регулярні колаборації, розширення асортименту продукції, а також вихід на міжнародні ринки. Сьогодні експорт дає вже близько 35% доходу, і ця частка поступово зростає.

Продукція бренду продається онлайн — через власний сайт в Україні та через Etsy за кордоном. Найбільше замовлень надходить із США, куди припадає близько 80% міжнародних продажів. Також «Бавка» експортує до Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Канади, Південної Кореї, Сінгапуру та ще понад 25 країн світу.

"Найбільшим попитом користуються рамки із застібками, які вчать дітей самостійно одягатися. Це хіт у США. Добре продаються також тренажери-перекладини, дошки для плетіння, підлогові вішалки та електронні посібники", — розповідає Аліна.

Вихід на міжнародні ринки став можливим завдяки маркетплейсу Etsy. Спочатку бренд працював через агенцію, однак згодом Хома вирішила розвивати магазин самостійно — і це дало позитивний ефект: лише за рік – понад 400 замовлень.

Зараз підприємиця активно шукає партнерів у США та Європі, аби запустити повноцінну дистрибуцію.

"Ми аналізуємо ринки, досліджуємо локальних гравців у сфері альтернативної освіти, вивчаємо їхню аудиторію і звертаємося напряму. Це точкова робота, але вона дає результат", — каже вона.

У майбутньому Хома планує підключити нові маркетплейси, збільшити частку експорту й зосередитися на міжнародній експансії, яка забезпечує більшу стабільність у порівнянні з українським ринком.

Докладніше про це, а також про те, як бізнес пережив початок великої війни, як виживало виробництво під час блекаутів, як було отримано грант на розвиток та інше читайте в інтерв'ю "Дитячі іграшки bavka від Аліни Хоми з Ужгорода купують у 25 країнах. Як їй це вдалося?" на Delo.ua.

Нагадаємо, що ефективність конструкторів для розвитку дитини підтверджена фахівцями — вони розвивають моторику, мовлення й логіку.