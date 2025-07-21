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Ароматний бізнес: як фермер із Ладижина за три роки збільшив дохід у шість разів

Станіслав Розсоха лаванда
Станіслав Розсоха говорить, що кожен цикл переробки приносить додану вартість. Фото надане спікером.

Підприємець та засновник кооперативу "Голден Флора" з Ладижина Станіслав Розсоха, який спеціалізується на вирощуванні лікарських трав, менш ніж за три роки збільшив річний дохід свого господарства з 1 до майже 6 мільйонів гривень.

Про це він розповів у інтерв’ю Delo.ua. 

За його словами, вже у найближчі роки він очікує як мінімум подвоїти доходи завдяки розширенню площ, вирощуванню нових культур і запуску повного циклу переробки сировини.

"Зараз ми вже вийшли на показник майже 6 млн грн. і плануємо подальше зростання. Активно розвиваємо інтернет-магазин. Крім того, маємо багато незавершеного виробництва — нові ділянки поки що не дають повноцінного врожаю. Але вже за 2–3 роки очікуємо, що наші доходи як мінімум подвояться", — зазначив Станіслав.

Лаванда як драйвер зростання

Серед культур, що приносять найбільший прибуток — лаванда. Вона не лише має стабільний попит, а й дозволяє заробляти на різних етапах переробки: від сушіння до виготовлення гідролатів та ефірної олії. За словами фермера, це культура з великим потенціалом і високою рентабельністю:

"Лаванда — одна з найвигідніших. Посадив раз — і збираєш урожай до 20 років. Найшвидший прибуток дає сушена лаванда — її купують чайні компанії, сироварні, для ароматерапії. Але якщо переробити — отримати гідролат чи ефірну олію — то прибуток зростає в рази", — пояснює Станіслав.

З одного гектара можна отримати до 90 літрів ефірної олії, яка продається по $100–110 за літр. Це — до $10 тисяч з гектара. Із сушеної сировини прибутки не менші — лаванда користується популярністю у фітокомпаній та навіть у крафтових сироварень.

Кооператив і технології — формула успіху

Зростанню доходів сприяло не лише розширення площ — з 3 до 15 гектарів, — а й створення кооперативу «Голден Флора». Об’єднавшись із іншими виробниками, Розсоха отримав доступ до повного циклу переробки — сушіння, фасування, підготовки до експорту. Завдяки цьому продукція має вищу додану вартість.

"Ми не просто вирощуємо, а повноцінно обробляємо кожну партію. Навіть залишки після сортування не викидаємо — із них добуваємо ефірну олію. Усе має цінність, якщо правильно підійти до процесу", — каже підприємець.

Нині кооператив співпрацює з українськими компаніями-експортерами, які вивозять продукцію за кордон. У планах — вихід на міжнародні ринки напряму. Але для цього потрібні ще більші обсяги.

"Якість у нас є, масштабу поки бракує. Але це лише питання часу — за рік, можливо, вийдемо на прямий експорт", — каже Розсоха.

Підприємець вважає, що ринок лікарських трав та натуральної сировини лише набирає обертів, і попит на натуральну продукцію постійно зростає як в Україні, так і за її межами. У зв’язку з цим він бачить у цій ніші значний потенціал для розвитку.

Нагадаємо, в Україні з моменту запуску електронної системи "єКоноплі"  зареєструвалися 38 суб’єктів, які займаються вирощуванням та переробкою конопель для промислових цілей.

Автор:
Олена Черкасець