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Посуха загрожує врожаю соняшнику: прогноз виробництва в Україні знижено до 13,6 млн тонн

соняшник
Посуха загрожує врожаю соняшнику / Depositphotos

Україна може зібрати менше насіння соняшнику в сезоні 2025/26 через тривалу посуху. Аналітична компанія ASAP Agri знизила свій попередній прогноз урожаю з 14,1 до 13,6 млн тонн, вказавши на спекотну й суху погоду під час цвітіння як ключовий чинник втрати врожайності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ASAP Agri.

Ситуація особливо критична у південних і центральних областях, де дефіцит вологи загрожує майбутнім врожаям. У Дніпропетровській області, яка зазвичай формує 10–11% національного валу соняшнику, запаси води в метровому шарі ґрунту опустилися нижче 160 мм — це надзвичайно низький рівень.

За словами директора Інституту землеробства степової зони НААН Владислава Черчеля, навіть 1 тонна з гектара цього року може вважатися добрим результатом, оскільки рослини просто не виживуть без води.

Схожі побоювання озвучено і в липневому звіті WASDE: Міністерство сільського господарства США (USDA) знизило прогноз урожаю соняшнику в Україні на 400 тис. тонн — до 14 млн, не змінюючи при цьому площі посівів (5,8 млн га). Такий же рівень прогнозу тримає й аналітична платформа Oil World.

Наступні тижні стануть визначальними. Експерти вказують, що ситуація може ще більше погіршитися, якщо в липні-серпні не випаде щонайменше 30–40 мм дощу. Найгірші перспективи — на півдні України, де погодні умови ще суворіші, ніж у центрі.

ASAP Agri також анонсує можливе зниження прогнозу врожаю кукурудзи на 2024/25 маркетинговий рік. Зараз компанія опитує аграріїв, остаточні дані будуть оприлюднені після завершення збору інформації. Усі оновлені аналітичні оцінки стануть доступними передплатникам преміум-сегменту ASAP Agri.

Додамо, переробка соняшнику в Україні у червні скоротилася до близько 1 млн т, що на 11% менше, ніж у травні. Всього за вересень-червень 2024/25 маркетингового року було перероблено близько 10,5-10,6 млн т соняшника, що на 21% менше аналогічного періоду торік.

Автор:
Тетяна Гойденко