Ціни на соняшник впали через низький попит: яка вартість

На початку червня 2025 року закупівельні ціни на соняшник в Україні впали до 24 500–25 500 грн/т із доставкою на завод. Причина — зниження попиту з боку переробників, які суттєво скоротили обсяги закупівель.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Електронної зернової біржі України.

Чому впали ціни на соняшник

Протягом усього сезону 2024/25 українські фермери утримувалися від активного продажу соняшнику, сподіваючись на подальше зростання цін. Це змушувало переробників купувати сировину за високими цінами, що зменшувало їхню прибутковість, а іноді й призводило до збиткової роботи. Водночас ціни на соняшникову олію залишалися стабільними через надлишок пропозиції на світовому ринку, спричинений збільшенням виробництва сої в Південній Америці.

В таких умовах спочатку припинили роботу малі підприємства, а згодом великі олієекстракційні заводи почали зупиняти виробництво, уникаючи подальших збитків. На початок червня кількість активних переробників значно скоротилася, що спричинило новий спад цін на соняшник.

Станом на 5 червня 2025 року соняшником засіяно 4,93 млн га, або 97% від запланованих площ, що трохи менше, ніж торік (5,19 млн га). Це здивувало експертів, які очікували розширення посівів на тлі високої рентабельності виробництва цієї культури. Погодні умови у травні–червні були переважно сприятливими для сівби, тому незрозуміло, чому аграрії збільшили площі під соєю, а не під соняшником.

Експортна ситуація

Експортні ціни на соняшникову олію наразі утримуються на рівні 1090 - 1100 доларів за тонну з доставкою до портів Чорного моря. Європейські покупці готові платити трохи більше - 1140 -1160 доларів за тонну з умовою поставки DAP до Греції або Македонії.

Світові ціни на пальмову та соєву олію за останній тиждень залишилися стабільними.

Трейдери та переробники з нетерпінням чекають завершення посівної кампанії в Північній півкулі та нових прогнозів виробництва від USDA, які мають бути оприлюднені цього тижня. Завдяки загалом сприятливим погодним умовам, очікується, що прогноз врожаю може бути покращений, що у найближчі тижні посилить тиск на ринок.

Нагадаємо, в Україні в 2025 році побудують два підприємства з переробки борошна – на західній Україні виготовлятимуть борошно, а в Полтавській області - крупи.