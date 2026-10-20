У РФ масово блокують рахунки та вводять штрафи до 40% за операції з криптовалютою

Набуття чинності закону про регулювання ринку криптовалют, який запрацював у Росії з 1 вересня, спричинило хвилю блокувань банківських рахунків громадян, що здійснювали криптооперації за готівку.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Кредитні організації почали боротися зі схемою, за якої росіяни купували стейблкоїни USDT на криптобіржах Білорусі, Киргизстану чи інших країн СНД, де криптовалюта вже легалізована або перебуває в сірій зоні.

Приводом для блокування стає внесення готівки на російський рахунок, сума якої відповідає розміру переказу на криптобіржу. У Центробанку РФ заявили, що вбачають у таких угодах високі ризики легалізації коштів невстановленого походження.

Схема полягала в переказі коштів із російського банку в білоруський або внесенні готівки на рахунок у Білорусі. Далі клієнт поповнював рахунок на місцевій біржі та купував USDT.

Згодом цю криптовалюту продавали за готівку в Росії через місцеві криптообмінники, після чого гроші знову вносили на рахунок у російському банку. Зняти блокування за такими операціями практично неможливо, оскільки обмінники не видають належним чином оформлені документи для підтвердження реальності угоди.

Штрафи та нові законодавчі обмеження

За новим законом криптовалюта, включно з USDT, належить до валютних цінностей нарівні з іноземними валютами, тому кожна її реалізація вважається валютною операцією. Оскільки закон зобов'язує фізичних осіб здійснювати розрахунки за валютними операціями виключно через банківський рахунок, продаж за готівку дозволяє податковій службі штрафувати порушників на 20–40% від суми операції.

Закон "Про цифрові валюти та цифрові права", підписаний на початку серпня, встановлює правила обігу активів. З 1 липня 2027 року угоди з цифровою валютою мають проводитися лише через регульованих посередників.

Розраховуватися криптовалютою за товари, роботи та послуги всередині Росії заборонено. Для некваліфікованих інвесторів, які становлять близько 98% учасників ринку, встановлено ліміт не більше 300 тисяч рублів на рік через одного посередника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центробанк РФ заборонить росіянам продавати криптовалюту, оскільки регулятор посилює правила обігу цифрових активів і планує повністю заборонити операції між фізичними особами (P2P) з 1 липня 2027 року.