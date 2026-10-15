Центробанк РФ заборонить росіянам продавати криптовалюту

Центральний банк Російської Федерації посилює правила обігу цифрових активів і планує повністю заборонити операції з криптовалютою напряму між фізичними особами (P2P) з 1 липня 2027 року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Згідно з повідомленням Центробанку РФ, здійснення угод та операцій із цифровими валютами безпосередньо між фізичними особами буде можливим лише до вказаного терміну.

Будь-які перекази цифрової валюти між громадянами, зокрема за результатами укладених між ними угод, також опиняться під повною забороною.

Механізм обмежень та ліміти для інвесторів

Заборона угод P2P аналогічна правилам валютних операцій: купівля іноземної валюти у знайомого є порушенням валютного законодавства РФ, яке дозволяє такі операції лише через уповноважені банки або біржу. Як нагадує Федеральна податкова служба РФ, придбання, реалізація та обмін валюти між фізособами тягне за собою адміністративний штраф у розмірі від 20% до 40% від суми незаконної операції.

У вересні в Росії набув чинності закон, який дозволяє операції з криптовалютами лише через схвалених регулятором посередників. Закон забороняє внутрішні розрахунки в крипті та допускає її купівлю і продаж виключно в регульованому контурі — через біржу, брокера чи криптообмінник.

Для здійснення операцій необхідно скласти обов'язкове тестування, проте й після нього "некваліфіковані" інвестори (які становлять 98% за даними регулятора) зможуть купувати активи на суму не більше 300 тисяч рублів на рік через одного посередника.

Проведення операцій за кордоном дозволено лише через рахунки в іноземних банках, а переказ придбаної в РФ криптовалюти за кордон — через регульованих посередників. Крім того, влада встановлює контроль за переведенням коштів на "холодні гаманці": вивести туди криптовалюту можна буде лише після попереднього переказу на іноземний кастодіальний гаманець.

За оцінками регулятора, кошти росіян лише на криптобіржах на кінець березня складали 720 мільярдів рублів, тоді як вкладення на децентралізованих майданчиках оцінити неможливо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіянам загрожує масове блокування криптовалюти. Громадяни РФ можуть зіткнутися з блокуванням коштів у найпопулярнішому стейблкоїні USDT, оскільки емітент "Tether Limited" зберігає повний контроль над випущеними токенами і може заморожувати активи за розпорядженням адміністрації США.