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Центробанк РФ запретит россиянам продавать криптовалюту

биткоин, Ethereum, криптовалюта
Криптомир потерял 1 триллион долларов. / Shutterstock

Центральный банк Российской Федерации ужесточает правила обращения цифровых активов и планирует полностью запретить операции с криптовалютой направления между физическими лицами (P2P) с 1 июля 2027 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Согласно сообщению Центробанка РФ, совершение сделок и сделок с цифровыми валютами непосредственно между физическими лицами будет возможным только до указанного срока.

Любые переводы цифровой валюты между гражданами, в частности, по результатам заключенных между ними соглашений, также окажутся под полным запретом.

Механизм ограничений и лимитов для инвесторов

Запрет сделок P2P аналогичен правилам валютных операций: покупка иностранной валюты у знакомого является нарушением валютного законодательства РФ, разрешающего такие операции только через уполномоченные банки или биржу. Как напоминает Федеральная налоговая служба РФ, приобретение, реализация и обмен валюты между физлицами влечет административный штраф в размере от 20% до 40% от суммы незаконной сделки.

В сентябре в России вступил в силу закон, разрешающий операции с криптовалютами только из-за одобренных регулятором посредников. Закон запрещает внутренние расчеты в крипте и допускает ее покупку и продажу исключительно в регулируемом контуре через биржу, брокера или криптообменник.

Для совершения сделок необходимо сдать обязательное тестирование, однако и после него "неквалифицированные" инвесторы (составляющие 98% по данным регулятора) смогут покупать активы на сумму не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника.

Проведение операций за границей разрешено только через счета в иностранных банках, а перевод приобретенной у РФ криптовалюты за границу — через регулируемых посредников. Кроме того, власти устанавливают контроль за переводом средств на "холодные кошельки": вывести туда криптовалюту можно будет только после предварительного перевода на иностранный костодиальный кошелек.

По оценкам регулятора, средства россиян только на криптобиржах к концу марта составляли 720 миллиардов рублей, тогда как вложения на децентрализованных площадках оценить невозможно.

Напомним, ранее сообщалось, что россиянам грозит массовая блокировка криптовалюты. Граждане РФ могут столкнуться с блокированием средств в самом популярном стейблкоине USDT, поскольку эмитент Tether Limited сохраняет полный контроль над выпущенными токенами и может замораживать активы по распоряжению администрации США.

Автор:
Максим Кольц

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