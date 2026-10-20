В РФ массово блокируют счета и вводят штрафы до 40% за операции с криптовалютой

Вступление в силу закона о регулировании рынка криптовалют, заработавшего в России с 1 сентября, повлекло за собой волну блокировок банковских счетов граждан, осуществлявших криптооперации за наличные.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Кредитные организации начали бороться со схемой, по которой россияне покупали стейблкоины USDT на криптобиржах Беларуси, Кыргызстана или других стран СНГ, где криптовалюта уже легализована или находится в серой зоне.

Поводом для блокировки становится внесение наличных денег на российский счет, сумма которой соответствует размеру перевода на криптобиржу. В Центробанке РФ заявили, что видят в подобных сделках высокие риски легализации средств неустановленного происхождения.

Схема заключалась в переводе средств из российского банка в белорусский или внесении наличных денег на счет в Беларуси. Затем клиент пополнял счет на местной бирже и покупал USDT.

Впоследствии эту криптовалюту продавали за наличные деньги в России через местные криптообменники, после чего деньги снова вносили на счет в российском банке. Снять блокировку по таким операциям практически невозможно, поскольку обменники не выдают должным образом оформленные документы для подтверждения реальности сделки.

Штрафы и новые законодательные ограничения

По новому закону криптовалюта, включая USDT, относится к валютным ценностям наравне с иностранными валютами, поэтому каждая ее реализация считается валютной операцией. Поскольку закон обязывает физических лиц осуществлять расчеты по валютным операциям исключительно через банковский счет, продажа за наличные деньги позволяет налоговой службе штрафовать нарушителей на 20–40% от суммы сделки.

Закон "О цифровых валютах и цифровых правах", подписанный в начале августа, устанавливает правила обращения активов. С 1 июля 2027 г. соглашения с цифровой валютой должны проводиться только через регулируемых посредников.

Рассчитываться криптовалютой за товары, работы и услуги внутри России запрещено. Для неквалифицированных инвесторов, составляющих около 98% участников рынка, установлен предел не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника.

Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк РФ запретит россиянам продавать криптовалюту, поскольку регулятор ужесточает правила обращения цифровых активов и планирует полностью запретить операции между физическими лицами (P2P) с 1 июля 2027 года.