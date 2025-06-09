Цены на подсолнечник упали из-за низкого спроса: какая стоимость

В начале июня 2025 года закупочные цены на подсолнечник в Украине упали до 24500–25500 грн/т с доставкой на завод. Причина — снижение спроса со стороны переработчиков, существенно сокративших объемы закупок.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение электронной зерновой биржи Украины.

Почему упали цены на подсолнечник

В течение всего сезона 2024/25 украинские фермеры воздерживались от активной продажи подсолнечника в надежде на дальнейший рост цен. Это заставляло переработчиков покупать сырье по высоким ценам, что уменьшало их доходность, а иногда и приводило к убыточной работе. В то же время цены на подсолнечное масло оставались стабильными из-за избытка предложения на мировом рынке, вызванного увеличением производства сои в Южной Америке.

В таких условиях сначала прекратили работу малые предприятия, а впоследствии крупные маслоэкстракционные заводы начали останавливать производство, избегая дальнейших убытков.

По состоянию на 5 июня 2025 года подсолнечником засеяно 4,93 млн га, или 97% от запланированных площадей, что меньше, чем в прошлом году (5,19 млн га). Это удивило экспертов, ожидавших расширения посевов на фоне высокой рентабельности производства этой культуры. Погодные условия в мае-июне были преимущественно благоприятными для сева, поэтому непонятно почему аграрии увеличили площади под соей, а не под подсолнечником.

Экспортная ситуация

Экспортные цены на подсолнечное масло удерживаются на уровне 1090 — 1100 долларов за тонну с доставкой в порты Черного моря. Европейские покупатели готовы платить чуть больше – 1140 –1160 долларов за тонну с условием поставки DAP в Грецию или Македонию.

Мировые цены на пальмовое и соевое масло за последнюю неделю остались стабильными.

Трейдеры и переработчики с нетерпением ждут завершения посевной кампании в Северном полушарии и новых прогнозов производства от USDA, которые должны быть обнародованы на этой неделе. Благодаря благоприятным погодным условиям, ожидается, что прогноз урожая может быть улучшен, что в ближайшие недели усилит давление на рынок.

Напомним, в Украине в 2025 году построят два предприятия по переработке муки – на западной Украине будут производить муку, а в Полтавской области – крупы.