Производитель подсолнечного масла, разоблаченный в налоговых махинациях, возместил государству более 11 млн. грн.

Предприятие, специализирующееся на производстве подсолнечного масла, разоблаченное в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, вернуло в государственный бюджет более 11 миллионов гривен неуплаченных налогов и штрафов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности Украины.

По данным следствия, руководитель предприятия внес в налоговую отчетность недостоверные данные о приобретении сырья, а именно подсолнечника, у ряда фиктивных компаний. Фактически эти хозяйственные операции не производились.

Таким образом, предприятие искусственно завысило расходы и уменьшило сумму налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет.

Детективы БЭБ сообщили директору о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В ходе досудебного расследования компания возместила нанесенный государству ущерб в полном объеме, а также уплатила штрафные санкции.

Напомним, недавно БЭБ закончило досудебное расследование дела руководителей фирм, предоставлявших услуги по уклонению от налогов и легализации незаконных средств крупным торговым сетям.