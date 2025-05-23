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Производитель подсолнечного масла, разоблаченный в налоговых махинациях, возместил государству более 11 млн. грн.
Предприятие, специализирующееся на производстве подсолнечного масла, разоблаченное в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, вернуло в государственный бюджет более 11 миллионов гривен неуплаченных налогов и штрафов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности Украины.
По данным следствия, руководитель предприятия внес в налоговую отчетность недостоверные данные о приобретении сырья, а именно подсолнечника, у ряда фиктивных компаний. Фактически эти хозяйственные операции не производились.
Таким образом, предприятие искусственно завысило расходы и уменьшило сумму налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет.
Детективы БЭБ сообщили директору о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В ходе досудебного расследования компания возместила нанесенный государству ущерб в полном объеме, а также уплатила штрафные санкции.
Напомним, недавно БЭБ закончило досудебное расследование дела руководителей фирм, предоставлявших услуги по уклонению от налогов и легализации незаконных средств крупным торговым сетям.