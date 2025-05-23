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Виробник соняшникової олії, викритий у податкових махінаціях, відшкодував державі понад 11 млн грн

БЕБ, податки
Виробник олії відшкодував 11 млн грн податків / БЕБ

Підприємство, що спеціалізується на виробництві соняшникової олії, і яке було викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, повернуло до державного бюджету понад 11 мільйонів гривень несплачених податків та штрафів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, керівник підприємства вніс до податкової звітності недостовірні дані про придбання сировини, а саме соняшнику, у низки фіктивних компаній. Фактично ці господарські операції не здійснювалися.

Таким чином підприємство штучно завищило витрати та зменшило суму податку на додану вартість, підлягаючого сплаті до бюджету.

Детективи БЕБ повідомили директору про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування компанія відшкодувала завдані державі збитки у повному обсязі, а також сплатила штрафні санкції.

Нагадаємо, нещодавно БЕБ закінчило досудове розслідування справи керівників фірм, що надавали послуги з ухилення від податків та легалізації незаконних коштів великим торговим мережам.

Автор:
Тетяна Гойденко