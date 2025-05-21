БЕБ передало до суду справу "короля обналу" щодо ухилення від податків на 764 млн грн

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) закінчило досудове розслідування справи керівників фірм, що надавали послуги з ухилення від податків та легалізації незаконних коштів великим торговим мережам.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу БЕБ.

Слідство встановило, що посадові особи цих підприємств протягом тривалого часу занижували податок на додану вартість, не реєстрували податкові накладні для платників ПДВ та на умовний продаж товарів. Такі дії призвели до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, в особливо великих розмірах.

Координував злочинну діяльність, підсанкційний "король обналу", який перебуває закордоном. За даними джерел ЕП йдеться про В’ячеслава Стрелковського, який у ЗМІ називається організатором низки великих конвертаційних центрів.

Загальна сума завданих державі збитків підтверджена судово-економічними експертизами та становить понад 764 млн грн.

У рамках розслідування детективи БЕБ провели 35 обшуків та оглядів у компаніях, вилучивши комп'ютерну техніку, а також інші доказові матеріали.

Наразі директорам двох компаній вже повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Ще одній директорці товариства - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Усім фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді застави. Обвинувальні акти вже скеровано до суду. Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора України..

Нагадаємо, нещодавно БЕБ спільно з кіберполіцією викрило у Хмельницькій області схему постачання контрафактної продукції з Китаю, яку продавали під виглядом оригіналу через вебсайт і Telegram-канал по всій Україні.