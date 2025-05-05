БЕБ і кіберполіція викрили масштабну схему продажу контрафактних гаджетів

Бюро економічної безпеки спільно з кіберполіцією викрило у Хмельницькій області схему постачання контрафактної продукції з Китаю, яку продавали під виглядом оригіналу через вебсайт і Telegram-канал по всій Україні.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, група осіб організувала нелегальне постачання мобільних аксесуарів, які маркували знаками для товарів та промислових зразків відомої міжнародної компанії. Йдеться про зарядні пристрої, кабелі, навушники та смартгодинники.

Продукція замовлялася у китайських виробників, а в Україні реалізовувалася як оригінальна. Таким чином було завдано понад 38 мільйонів гривень збитків правовласнику торгових марок.

У межах досудового розслідування правоохоронці провели п’ять обшуків у Хмельницькій та Житомирській областях. У результаті вилучено 1500 смартгодинників, понад 2900 одиниць навушників і 36 зарядних пристроїв.

Одному з учасників схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів та послуг, що завдало шкоди в особливо великому розмірі) та ч. 3 ст. 177 Кримінального кодексу України (незаконне використання промислового зразка).

Підприємець визнав провину та врегулював питання компенсації збитків. До суду вже передано два обвинувальні акти.

У БЕБ нагадують, що у межах посилення захисту інтелектуальної власності створено контакт-центр для правовласників, який має сприяти швидшому реагуванню на факти обігу контрафакту.

Додамо, що суд оштрафував трьох одеситів, які організували продаж контрафактної техніки під виглядом гаджетів від "відомого бренду".