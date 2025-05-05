БЭБ и киберполиция разоблачили масштабную схему продажи контрафактных гаджетов

Бюро экономической безопасности совместно с киберполицией разоблачило в Хмельницкой области схему поставки контрафактной продукции из Китая, которую продавали под видом оригинала через вебсайт и Telegram-канал по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По данным следствия, группа лиц организовала нелегальную поставку мобильных аксессуаров, маркировавшихся знаками для товаров и промышленных образцов известной международной компании. Речь идет о зарядных устройствах, кабелях, наушниках и смартчасах.

Продукция заказывалась у китайских производителей, а на Украине реализовывалась как оригинальная. Таким образом, было нанесено более 38 миллионов гривен ущерба правообладателю торговых марок.

В рамках досудебного расследования стражи порядка провели пять обысков в Хмельницкой и Житомирской областях. В результате изъято 1500 смартчасов, более 2900 единиц наушников и 36 зарядных устройств.

Одному из участников схемы поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, причинившее ущерб в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 177 Уголовного кодекса (незаконное использование промышленного образца).

Предприниматель признал вину и урегулировал вопрос компенсации ущерба. В суд уже переданы два обвинительных акта.

В БЭБ напоминают, что в рамках усиления защиты интеллектуальной собственности создан контакт-центр для правообладателей, который должен способствовать более быстрому реагированию на факты обращения контрафакта.

Добавим, что суд оштрафовал трех одесситов, организовавших продажу контрафактной техники под видом гаджетов от "известного бренда".