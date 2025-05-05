В Бюро экономической безопасности снова сменился руководитель: кто возглавляет ведомство

Кабинет министров отменил решение о назначении Максима Кутерги исполняющим обязанности директора Бюро экономической безопасности ( БЭБ ). Обязанности руководителя ведомства снова будет выполнять первый заместитель Сергей Перхун.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 422 от 2 мая.

Сергей Перхун будет осуществлять всеобщую координацию и контроль деятельности центрального аппарата и территориальных управлений и будет обеспечивать выполнение других задач, предусмотренных Законом Украины «О Бюро экономической безопасности Украины».

Полноценного руководителя в БЭБ нет с апреля 2023 года.

В соответствии с законом о БЭБ в случае увольнения директора с должности полномочия выполняет его первый заместитель, но не больше одного года.

Перхун руководил БЭБ с апреля 2024 по апрель 2025 года.

8 апреля Максим Кутерг был назначен временно исполняющим обязанности директора БЭБ. Он занимал должность менее месяца.

Кто такой Сергей Перхун

Сергей Перхун родился в 1977 году в Харькове. Учился в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение», имеет квалификацию юриста.

Работал в органах прокуратуры и частных структурах;

2023 стал заместителем руководителя Территориального управления БЭБ в Киевской области.

С 2023 года назначен на должность заместителя директора БЭБ.