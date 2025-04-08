Максим Кутерга будет временно руководить БЭБ: что о нем известно

На Кутергу Максима Владимировича временно возложено исполнение обязанностей директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Такое решение принял Кабинет Министров Украины 8 апреля.

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Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кутерга Максим Владимирович будет руководить Бюро с 10 апреля 2025 года до назначения в установленном порядке директора БЭБ (но будет занимать должность временно исполняющего обязанности не более одного года).

До этого ведомством руководил Перхун Сергей Александрович, назначенный на должность исполняющего обязанности директора БЭБ 9 апреля 2024 года.

Что известно о Максиме Кутерге ?

Он родился в 1987 году в городе Киеве. На службу в БЭБ Максим Курега поступил в 2022 году. С 2023 занимал должность руководителя территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области. С июля 2024 года являлся заместителем директора по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации БЭБ.

Ранее он работал в правоохранительных органах (2004-2015 гг.), Генеральной прокуратуре Украины (2015-2019 гг.) и в частных структурах (2019-2022 гг.). Окончил Национальный в академию внутренних дел Украины по специальности "Правоведение", является кандидатом юридических наук.

Напомним, 8 апреля государственное агентство "ПлейСити", которое будет регулировать политику в сфере азартных игр и лотерей, возглавил Геннадий Новиков.